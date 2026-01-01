Crontab UI là một ứng dụng web Node.js mã nguồn mở thay thế việc chỉnh sửa crontab thủ công dễ gây lỗi bằng một giao diện trực quan, an toàn. Thêm, xóa, tạm dừng và tiếp tục các tác vụ chỉ cần một cú nhấp chuột, và mọi thay đổi đều được xác thực trước khi áp dụng, nhờ đó, lỗi đánh máy sẽ không còn làm sập tất cả các tác vụ đã lên lịch của bạn cùng một lúc.

Tự host Crontab UI trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một bảng điều khiển riêng cho hàng trăm cron job với nhật ký lỗi cho từng job, sao lưu tự động trước các thao tác rủi ro, và tính năng nhập/xuất để sao chép cùng một lịch trình trên nhiều máy. Xác thực HTTP cơ bản tích hợp sẵn giúp bảo vệ giao diện mà không yêu cầu một reverse proxy hoặc nhà cung cấp danh tính bên ngoài.