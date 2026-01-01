Triển khai Crontab UI với 1 nhấp.
Giao diện nền web để quản lý cron jobs an toàn với tính năng nhập, xuất, sao lưu và xác thực HTTP.
Chọn gói VPS cho Crontab UI
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Crontab UI
Crontab UI là một ứng dụng web Node.js mã nguồn mở thay thế việc chỉnh sửa crontab thủ công dễ gây lỗi bằng một giao diện trực quan, an toàn. Thêm, xóa, tạm dừng và tiếp tục các tác vụ chỉ cần một cú nhấp chuột, và mọi thay đổi đều được xác thực trước khi áp dụng, nhờ đó, lỗi đánh máy sẽ không còn làm sập tất cả các tác vụ đã lên lịch của bạn cùng một lúc.
Tự host Crontab UI trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một bảng điều khiển riêng cho hàng trăm cron job với nhật ký lỗi cho từng job, sao lưu tự động trước các thao tác rủi ro, và tính năng nhập/xuất để sao chép cùng một lịch trình trên nhiều máy. Xác thực HTTP cơ bản tích hợp sẵn giúp bảo vệ giao diện mà không yêu cầu một reverse proxy hoặc nhà cung cấp danh tính bên ngoài.
Các tính năng chính của Crontab UI
Chỉnh sửa công việc an toàn
Thêm, chỉnh sửa, tạm dừng, tiếp tục và xóa các công việc cron thông qua giao diện người dùng (UI) đã được xác thực thay vì mạo hiểm gặp lỗi cú pháp trong các tệp crontab thô.
Nhập và xuất
Nhập crontab hiện có chỉ trong vài giây và xuất toàn bộ cấu hình của bạn để triển khai lại cùng một lịch trình trên các máy khác mà không cần SSH.
Tự động sao lưu
Crontab UI tạo bản sao lưu trước mỗi lần nhập và cho phép bạn chụp nhanh, khôi phục các công việc của mình theo yêu cầu để phục hồi sau những lỗi sai.
Nhật ký lỗi theo từng công việc
Mỗi tác vụ đã lên lịch sẽ ghi nhật ký lỗi riêng, giúp bạn kiểm tra các lỗi và gỡ lỗi sự cố mà không cần phải lọc qua nhật ký hệ thống dùng chung.
Mailing và Hooks
Cấu hình thông báo email hoặc lệnh gọi lại webhook cho mỗi công việc để cảnh báo nhóm của bạn hoặc kích hoạt tự động hóa tiếp theo sau mỗi lần chạy.
Xác thực HTTP
Bảo vệ giao diện web bằng xác thực cơ bản tích hợp sẵn để chỉ những người dùng được ủy quyền có thể xem hoặc sửa đổi các tác vụ đã lên lịch của bạn.
Tại sao lại chạy Crontab UI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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