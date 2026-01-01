Novu là một nền tảng hạ tầng thông báo mã nguồn mở cung cấp cho các đội ngũ sản phẩm và kỹ thuật một API duy nhất để gửi thông báo qua mọi kênh — email, SMS, push, trong ứng dụng và chat. Thay vì tích hợp các nhà cung cấp riêng biệt cho từng kênh, Novu định tuyến tất cả thông báo qua một hệ thống với trình xây dựng quy trình làm việc trực quan, tùy chọn kênh theo người dùng và nhật ký gửi để gỡ lỗi các lần gửi thất bại.

Tự host Novu giúp giữ nội dung thông báo, dữ liệu người đăng ký và thông tin xác thực nhà cung cấp hoàn toàn trên hạ tầng của riêng bạn. Không có phí theo từng thông báo, không có dữ liệu rời khỏi máy chủ của bạn và toàn quyền kiểm soát giới hạn tốc độ và chính sách thử lại — biến nó thành lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng nhạy cảm về quyền riêng tư và các đội ngũ cần chi phí thông báo có thể dự đoán được ở quy mô lớn.