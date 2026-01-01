Triển khai Novu với một nhấp cài đặt.
Cơ sở hạ tầng thông báo mã nguồn mở để gửi email, SMS, thông báo đẩy và thông báo trong ứng dụng thông qua một API thống nhất duy nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Novu
Novu là một nền tảng hạ tầng thông báo mã nguồn mở cung cấp cho các đội ngũ sản phẩm và kỹ thuật một API duy nhất để gửi thông báo qua mọi kênh — email, SMS, push, trong ứng dụng và chat. Thay vì tích hợp các nhà cung cấp riêng biệt cho từng kênh, Novu định tuyến tất cả thông báo qua một hệ thống với trình xây dựng quy trình làm việc trực quan, tùy chọn kênh theo người dùng và nhật ký gửi để gỡ lỗi các lần gửi thất bại.
Tự host Novu giúp giữ nội dung thông báo, dữ liệu người đăng ký và thông tin xác thực nhà cung cấp hoàn toàn trên hạ tầng của riêng bạn. Không có phí theo từng thông báo, không có dữ liệu rời khỏi máy chủ của bạn và toàn quyền kiểm soát giới hạn tốc độ và chính sách thử lại — biến nó thành lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng nhạy cảm về quyền riêng tư và các đội ngũ cần chi phí thông báo có thể dự đoán được ở quy mô lớn.
Các tính năng chính của Novu
Vận chuyển đa kênh
Gửi thông báo email, SMS, push, trong ứng dụng và trò chuyện thông qua một API duy nhất mà không cần tích hợp từng nhà cung cấp riêng lẻ.
Trình tạo quy trình làm việc trực quan
Thiết kế các chuỗi thông báo nhiều bước với logic phân nhánh và độ trễ bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa kéo và thả — không yêu cầu mã.
50+ Tích hợp nhà cung cấp
Kết nối với SendGrid, Twilio, FCM, Slack và hơn 50 nhà cung cấp khác với các tích hợp được xây dựng sẵn được quản lý hoàn toàn từ giao diện người dùng (UI) của bảng điều khiển.
Tùy chọn người đăng ký
Cho phép người dùng kiểm soát các kênh thông báo mà họ nhận được theo từng chủ đề, giảm thiểu việc hủy đăng ký và cải thiện mức độ tương tác dài hạn.
Khả năng quan sát Vận chuyển
Kiểm tra trạng thái của mọi thông báo trong nhật ký gửi theo thời gian thực với số lần thử lại, phản hồi từ nhà cung cấp và chi tiết lỗi.
Tại sao lại chạy Novu trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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