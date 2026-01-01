Starbase 80 là một trang khởi động máy chủ tối giản, cực nhanh cho môi trường Docker. Nó hiển thị một trang chủ HTML tĩnh hoàn toàn từ một tệp cấu hình JSON đơn giản, không có JavaScript nào trong trình duyệt — các trang tải ngay lập tức mà không có chi phí framework. Tùy chỉnh giao diện bằng các biến môi trường kiểm soát tiêu đề, logo, màu nền, chế độ tối và hành vi liên kết.

Không giống như các bảng điều khiển nặng về tích hợp, Starbase 80 không yêu cầu token API, không cần truy cập mạng vào các container của bạn và không cần bảo trì liên tục — chỉ cần một tệp JSON với các liên kết và biểu tượng của bạn. Nó hỗ trợ các biểu tượng Dashboard Icons, Material Design và selfh.st ngay khi cài đặt, giúp dễ dàng xây dựng một trang chủ chuyên nghiệp, có thương hiệu cho bất kỳ thiết lập tự host nào.