Triển khai Starbase 80 với cài đặt một nhấp.
Một trang chủ máy chủ nhẹ, nhanh để sắp xếp các liên kết đến các container và dịch vụ tự host của bạn.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Starbase 80
Starbase 80 là một trang khởi động máy chủ tối giản, cực nhanh cho môi trường Docker. Nó hiển thị một trang chủ HTML tĩnh hoàn toàn từ một tệp cấu hình JSON đơn giản, không có JavaScript nào trong trình duyệt — các trang tải ngay lập tức mà không có chi phí framework. Tùy chỉnh giao diện bằng các biến môi trường kiểm soát tiêu đề, logo, màu nền, chế độ tối và hành vi liên kết.
Không giống như các bảng điều khiển nặng về tích hợp, Starbase 80 không yêu cầu token API, không cần truy cập mạng vào các container của bạn và không cần bảo trì liên tục — chỉ cần một tệp JSON với các liên kết và biểu tượng của bạn. Nó hỗ trợ các biểu tượng Dashboard Icons, Material Design và selfh.st ngay khi cài đặt, giúp dễ dàng xây dựng một trang chủ chuyên nghiệp, có thương hiệu cho bất kỳ thiết lập tự host nào.
Các tính năng chính của Starbase 80
Tải trang ngay lập tức
Starbase 80 phát ra HTML tĩnh thuần túy không có JavaScript phía máy khách, nên trang chủ của bạn tải trong vài mili giây bất kể tải máy chủ.
Cấu hình dựa trên JSON
Xác định tất cả các dịch vụ, danh mục, biểu tượng và liên kết của bạn trong một tệp config.json duy nhất — không cần cơ sở dữ liệu, không cần trình chỉnh sửa giao diện người dùng, không cần di chuyển dữ liệu.
Hỗ trợ biểu tượng phong phú
Sử dụng biểu tượng Dashboard, biểu tượng Material Design hoặc biểu tượng selfh.st theo tên, hoặc phục vụ các tệp hình ảnh của riêng bạn từ một thư mục được gắn kết.
Chế độ tối tích hợp sẵn
Chế độ tối tự động nhận diện hệ điều hành với màu nền có thể cấu hình cho cả chủ đề sáng và tối sử dụng giá trị màu Tailwind hoặc mã hex.
Không truy cập container
Không yêu cầu Docker socket và không cần tích hợp API — Starbase 80 là một trình khởi chạy liên kết thuần túy mà không có quyền truy cập đọc vào các container đang chạy của bạn.
Tại sao lại chạy Starbase 80 trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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