Triển khai FlexGet với một nhấp cài đặt.
Công cụ tự động hóa mạnh mẽ để tải xuống và quản lý phương tiện từ nguồn cấp dữ liệu RSS, trang web torrent và nhiều hơn nữa.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FlexGet
FlexGet là một công cụ tự động hóa đa năng dành cho nội dung từ RSS, các trang torrent, trình lập chỉ mục Usenet và hàng chục nguồn khác. Nó thu thập siêu dữ liệu tập phim và phim, lọc các bản phát hành theo quy tắc chất lượng của bạn, loại bỏ trùng lặp so với thư viện hiện có của bạn và chuyển các bản tải xuống phù hợp đến các ứng dụng torrent, trình tải xuống Usenet hoặc các tập lệnh xử lý hậu kỳ — tất cả đều được điều khiển từ một cấu hình YAML khai báo duy nhất.
Tự host FlexGet trên một VPS giúp tự động hóa của bạn luôn hoạt động để các nguồn cấp dữ liệu không bao giờ bỏ lỡ cửa sổ phát hành. Nó kết nối với Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd và hệ thống media-server rộng lớn hơn như một chất kết dính lập lịch giúp mọi thứ được cung cấp.
Các tính năng chính của FlexGet
Tự động hóa dựa trên YAML
Khai báo mọi nguồn cấp dữ liệu, bộ lọc, chuyển đổi và mục tiêu tải xuống trong một tệp cấu hình duy nhất — dễ dàng kiểm soát phiên bản và sao chép trên các phiên bản.
Hàng trăm tích hợp
Các plugin tích hợp sẵn cho các trang torrent, nguồn cấp dữ liệu RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet và nhiều hơn nữa.
Khám phá phim bộ và phim
Theo dõi các chương trình và phim từ nhiều nhà cung cấp, loại bỏ các bản trùng lặp so với thư viện của bạn, và chỉ tải về các bản phát hành phù hợp với quy tắc chất lượng và ngôn ngữ của bạn.
Web UI và REST API
Duyệt các tác vụ đang chờ, kích hoạt chạy thủ công và kiểm tra lịch sử từ trình duyệt — hoặc tự động hóa mọi thứ thông qua API JSON REST.
Đặt lịch và bộ kích hoạt
Lịch trình kiểu Cron, trình kích hoạt hệ thống tệp và điểm truy cập webhook giúp các tác vụ chạy tự động mà không cần can thiệp thủ công.
Tại sao lại chạy FlexGet trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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