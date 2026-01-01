FlexGet là một công cụ tự động hóa đa năng dành cho nội dung từ RSS, các trang torrent, trình lập chỉ mục Usenet và hàng chục nguồn khác. Nó thu thập siêu dữ liệu tập phim và phim, lọc các bản phát hành theo quy tắc chất lượng của bạn, loại bỏ trùng lặp so với thư viện hiện có của bạn và chuyển các bản tải xuống phù hợp đến các ứng dụng torrent, trình tải xuống Usenet hoặc các tập lệnh xử lý hậu kỳ — tất cả đều được điều khiển từ một cấu hình YAML khai báo duy nhất.

Tự host FlexGet trên một VPS giúp tự động hóa của bạn luôn hoạt động để các nguồn cấp dữ liệu không bao giờ bỏ lỡ cửa sổ phát hành. Nó kết nối với Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd và hệ thống media-server rộng lớn hơn như một chất kết dính lập lịch giúp mọi thứ được cung cấp.