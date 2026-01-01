Triển khai Tracktor với một nhấp cài đặt.
Nền tảng quản lý đội xe và theo dõi phương tiện mã nguồn mở để giám sát các phương tiện và tài sản của bạn tại một nơi.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Tracktor
Tracktor là một ứng dụng web mã nguồn mở để theo dõi phương tiện và quản lý đội xe, được thiết kế để cung cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ khả năng hiển thị đầy đủ về phương tiện và tài sản của họ. Nó cung cấp một bảng điều khiển sạch sẽ, tự lưu trữ để ghi lại các chuyến đi, quản lý phương tiện và giám sát hoạt động của đội xe — mà không cần phí đăng ký hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.
Được xây dựng trên nền tảng Node.js nhẹ với bộ lưu trữ SQLite, Tracktor dễ dàng triển khai và yêu cầu tài nguyên tối thiểu. Dữ liệu đội xe của bạn nằm trên máy chủ của riêng bạn, mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát quyền truy cập, quyền riêng tư và khả năng lưu giữ. Khách truy cập lần đầu được nhắc đăng ký tài khoản quản trị, giúp thiết lập ban đầu liền mạch.
Các tính năng chính của Tracktor
Quản lý xe
Thêm và quản lý toàn bộ đội xe của bạn tại một nơi, theo dõi từng phương tiện với hồ sơ, thông tin chi tiết và lịch sử hoạt động riêng.
Ghi lại chuyến đi
Ghi lại các chuyến đi với điểm bắt đầu và kết thúc, quãng đường và dấu thời gian để xây dựng lịch sử chính xác về việc sử dụng phương tiện và các tuyến đường.
Quyền riêng tư tự lưu trữ
Tất cả dữ liệu đội xe được lưu trữ trên máy chủ của riêng bạn — không có dịch vụ theo dõi của bên thứ ba, không có phí đăng ký và không bị khóa nhà cung cấp.
Lưu trữ SQLite nhẹ
Sử dụng SQLite để lưu trữ bền vững, giữ cho việc triển khai đơn giản và hiệu quả tài nguyên mà không yêu cầu một máy chủ cơ sở dữ liệu riêng biệt.
Xác thực người dùng
Xác thực tích hợp sẵn giúp bảo mật quyền truy cập vào dữ liệu đội xe của bạn, với tính năng đăng ký ngay lần truy cập đầu tiên giúp việc thiết lập ban đầu trở nên đơn giản.
Tại sao lại chạy Tracktor trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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