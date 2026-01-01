Tracktor là một ứng dụng web mã nguồn mở để theo dõi phương tiện và quản lý đội xe, được thiết kế để cung cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ khả năng hiển thị đầy đủ về phương tiện và tài sản của họ. Nó cung cấp một bảng điều khiển sạch sẽ, tự lưu trữ để ghi lại các chuyến đi, quản lý phương tiện và giám sát hoạt động của đội xe — mà không cần phí đăng ký hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.

Được xây dựng trên nền tảng Node.js nhẹ với bộ lưu trữ SQLite, Tracktor dễ dàng triển khai và yêu cầu tài nguyên tối thiểu. Dữ liệu đội xe của bạn nằm trên máy chủ của riêng bạn, mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát quyền truy cập, quyền riêng tư và khả năng lưu giữ. Khách truy cập lần đầu được nhắc đăng ký tài khoản quản trị, giúp thiết lập ban đầu liền mạch.