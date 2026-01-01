Habitica biến năng suất thành một trò chơi nhập vai, nơi việc hoàn thành các nhiệm vụ trong thế giới thực sẽ giúp nhân vật của bạn lên cấp, kiếm vàng và mở khóa trang bị. Tạo thói quen để theo dõi các hành vi lặp lại, nhiệm vụ hàng ngày cho các công việc được đặt lại mỗi ngày và việc cần làm cho các mục tiêu một lần — bỏ lỡ bất kỳ nhiệm vụ nào trong số đó sẽ khiến hình đại diện của bạn mất máu, tạo ra trách nhiệm thực sự thông qua cơ chế trò chơi.

Các tính năng xã hội cho phép bạn tham gia bang hội, tham gia thử thách và thực hiện các nhiệm vụ nhóm, nơi các đội đánh bại quái vật bằng cách cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu thói quen, tiến trình nhân vật và lịch sử xã hội dưới sự kiểm soát của bạn mà không cần dựa vào dịch vụ công cộng.