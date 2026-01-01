Triển khai Habitica với cài đặt 1 nhấp.
Ứng dụng năng suất được trò chơi hóa biến thói quen, công việc hàng ngày và việc cần làm thành một cuộc phiêu lưu RPG với sự phát triển nhân vật và nhiệm vụ xã hội.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Habitica
Habitica biến năng suất thành một trò chơi nhập vai, nơi việc hoàn thành các nhiệm vụ trong thế giới thực sẽ giúp nhân vật của bạn lên cấp, kiếm vàng và mở khóa trang bị. Tạo thói quen để theo dõi các hành vi lặp lại, nhiệm vụ hàng ngày cho các công việc được đặt lại mỗi ngày và việc cần làm cho các mục tiêu một lần — bỏ lỡ bất kỳ nhiệm vụ nào trong số đó sẽ khiến hình đại diện của bạn mất máu, tạo ra trách nhiệm thực sự thông qua cơ chế trò chơi.
Các tính năng xã hội cho phép bạn tham gia bang hội, tham gia thử thách và thực hiện các nhiệm vụ nhóm, nơi các đội đánh bại quái vật bằng cách cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu thói quen, tiến trình nhân vật và lịch sử xã hội dưới sự kiểm soát của bạn mà không cần dựa vào dịch vụ công cộng.
Các tính năng chính của Habitica
Quản lý tác vụ RPG
Kiếm kinh nghiệm, vàng và trang bị bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ thực tế — thăng cấp cho nhân vật của bạn theo cách bạn nâng cấp thói quen của mình.
Thói quen và việc hàng ngày
Theo dõi các hành vi lặp lại bằng thói quen và đặt các nhiệm vụ định kỳ với các nhiệm vụ hàng ngày được đặt lại mỗi ngày, kèm theo hình phạt sức khỏe nếu bỏ lỡ.
Nhiệm vụ tổ đội
Lập nhóm với bạn bè hoặc đồng nghiệp để cùng nhau đánh bại quái vật — mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ gây sát thương, khiến việc chịu trách nhiệm nhóm trở nên thực sự thú vị.
Hệ thống giai cấp
Mở khóa các lớp Đấu sĩ, Pháp sư, Thích khách hoặc Hồi phục ở cấp độ 10, mỗi lớp có những khả năng độc đáo bổ trợ cho các phong cách làm việc khác nhau.
Phần thưởng tùy chỉnh
Tạo động lực cá nhân gắn liền với việc hoàn thành nhiệm vụ — sử dụng vàng kiếm được để mở khóa những phần thưởng thực tế do bạn tự định nghĩa.
Tại sao lại chạy Habitica trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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