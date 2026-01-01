Triển khai Explo với cài đặt một lần nhấp.
Công cụ khám phá nhạc tự host, tự động tạo danh sách phát từ các đề xuất của ListenBrainz và tải chúng về thư viện của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Explo
Explo là một máy chủ khám phá âm nhạc tự lưu trữ kết nối lịch sử nghe nhạc ListenBrainz của bạn với thư viện nhạc cá nhân. Nó lấy danh sách phát đề xuất hàng tuần và hàng ngày từ ListenBrainz, tìm các bản nhạc phù hợp qua YouTube hoặc Soulseek, tải chúng xuống và tạo danh sách phát trực tiếp trong Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic hoặc MPD — tự động, theo lịch trình bạn kiểm soát.
Không giống như các dịch vụ phát trực tuyến khóa các đề xuất đằng sau các gói đăng ký và thuật toán không rõ ràng, Explo mang đến cho bạn sự minh bạch hoàn toàn: mọi đề xuất đều có thể truy nguyên từ dữ liệu nghe thực tế của bạn trên ListenBrainz và mọi bản nhạc đã tải xuống đều nằm trên máy chủ của riêng bạn. Giao diện người dùng web tích hợp cho phép bạn quản lý lịch trình, duyệt lịch sử danh sách phát và cấu hình tất cả các tích hợp mà không cần chỉnh sửa tệp cấu hình.
Các tính năng chính của Explo
Khám phá ListenBrainz
Kéo các danh sách phát Weekly Exploration, Weekly Jams và Daily Jams trực tiếp từ tài khoản ListenBrainz của bạn — các đề xuất được định hình hoàn toàn dựa trên lịch sử nghe của riêng bạn.
Hỗ trợ đa máy chủ
Tích hợp với Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic và MPD, tạo danh sách phát trực tiếp bên trong bất kỳ máy chủ nhạc nào bạn đang chạy.
Tự động hóa theo lịch trình
Lịch trình cron có thể cấu hình sẽ tự động chạy khám phá — chỉ cần thiết lập một lần và nhạc mới sẽ xuất hiện trong thư viện của bạn mỗi tuần mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào.
YouTube và Soulseek tải xuống
Tìm và tải xuống các bản nhạc qua YouTube (với yt-dlp) hoặc Soulseek (qua Slskd), với bộ lọc chất lượng, lựa chọn định dạng và tính năng chống trùng lặp thông minh.
Quản lý Web UI
Duyệt kho lưu trữ danh sách phát, kích hoạt chạy thủ công, điều chỉnh lịch trình và quản lý tất cả cài đặt máy chủ nhạc từ một giao diện trình duyệt được xác thực duy nhất.
Tại sao lại chạy Explo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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