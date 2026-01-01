Explo là một máy chủ khám phá âm nhạc tự lưu trữ kết nối lịch sử nghe nhạc ListenBrainz của bạn với thư viện nhạc cá nhân. Nó lấy danh sách phát đề xuất hàng tuần và hàng ngày từ ListenBrainz, tìm các bản nhạc phù hợp qua YouTube hoặc Soulseek, tải chúng xuống và tạo danh sách phát trực tiếp trong Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic hoặc MPD — tự động, theo lịch trình bạn kiểm soát.

Không giống như các dịch vụ phát trực tuyến khóa các đề xuất đằng sau các gói đăng ký và thuật toán không rõ ràng, Explo mang đến cho bạn sự minh bạch hoàn toàn: mọi đề xuất đều có thể truy nguyên từ dữ liệu nghe thực tế của bạn trên ListenBrainz và mọi bản nhạc đã tải xuống đều nằm trên máy chủ của riêng bạn. Giao diện người dùng web tích hợp cho phép bạn quản lý lịch trình, duyệt lịch sử danh sách phát và cấu hình tất cả các tích hợp mà không cần chỉnh sửa tệp cấu hình.