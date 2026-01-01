Triển khai OxiCloud với cài đặt một nhấp.
Lưu trữ đám mây tự host gọn nhẹ được xây dựng bằng Rust, tương thích với ứng dụng khách Nextcloud trên máy tính để bàn và di động.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OxiCloud
OxiCloud là một nền tảng lưu trữ đám mây mã nguồn mở được viết bằng Rust, được thiết kế như một giải pháp thay thế nhanh chóng và hiệu quả tài nguyên cho Nextcloud và OwnCloud. Nó cung cấp tính năng tải lên, tải xuống tệp, quản lý thư mục, chia sẻ, tìm kiếm, thùng rác và trình phát nhạc tích hợp — tất cả đều tự host với backend PostgreSQL. Thời gian chạy Rust giữ bộ nhớ nhàn rỗi dưới 100 MB, giúp nó khả thi trên các gói VPS mà một stack dựa trên PHP sẽ quá nặng.
Tự host OxiCloud đặt tất cả bộ nhớ tệp trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát, không có hạn ngạch, không phí đăng ký và không có bên thứ ba truy cập vào tệp của bạn. Một lớp tương thích Nextcloud tùy chọn cho phép các ứng dụng máy tính để bàn và di động Nextcloud hiện có kết nối mà không cần cấu hình lại.
Các tính năng chính của OxiCloud
Hỗ trợ khách hàng Nextcloud
Một lớp tương thích Nextcloud tùy chọn cho phép các máy khách đồng bộ Nextcloud trên máy tính để bàn và thiết bị di động hiện có kết nối với OxiCloud mà không cần cài đặt lại hoặc cấu hình lại chúng.
Chiếm ít bộ nhớ
Môi trường chạy Rust + mimalloc sử dụng dưới 100 MB khi ở trạng thái nhàn rỗi, giúp OxiCloud trở nên khả thi trên các gói VPS nhỏ mà ở đó các ngăn xếp lưu trữ đám mây dựa trên PHP sẽ làm cạn kiệt RAM khả dụng.
Liên kết chia sẻ tệp
Tạo liên kết chia sẻ công khai cho các tệp và thư mục để người nhận bên ngoài có thể tải xuống nội dung mà không cần tạo tài khoản trên máy chủ của bạn.
Thùng rác và khôi phục
Các tệp đã xóa được chuyển vào thùng rác thay vì bị xóa ngay lập tức, cung cấp cho bạn một khoảng thời gian để khôi phục trước khi bị xóa vĩnh viễn.
Trình phát nhạc tích hợp
Phát trực tiếp các tệp âm thanh từ trình duyệt với hỗ trợ danh sách phát và siêu dữ liệu bản nhạc — không yêu cầu máy chủ phương tiện hoặc plugin riêng biệt.
Tại sao lại chạy OxiCloud trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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