OxiCloud là một nền tảng lưu trữ đám mây mã nguồn mở được viết bằng Rust, được thiết kế như một giải pháp thay thế nhanh chóng và hiệu quả tài nguyên cho Nextcloud và OwnCloud. Nó cung cấp tính năng tải lên, tải xuống tệp, quản lý thư mục, chia sẻ, tìm kiếm, thùng rác và trình phát nhạc tích hợp — tất cả đều tự host với backend PostgreSQL. Thời gian chạy Rust giữ bộ nhớ nhàn rỗi dưới 100 MB, giúp nó khả thi trên các gói VPS mà một stack dựa trên PHP sẽ quá nặng.

Tự host OxiCloud đặt tất cả bộ nhớ tệp trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát, không có hạn ngạch, không phí đăng ký và không có bên thứ ba truy cập vào tệp của bạn. Một lớp tương thích Nextcloud tùy chọn cho phép các ứng dụng máy tính để bàn và di động Nextcloud hiện có kết nối mà không cần cấu hình lại.