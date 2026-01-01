Triển khai PentAGI với cài đặt một nhấp.
Hệ thống tác nhân AI hoàn toàn tự động chạy các tác vụ kiểm thử xâm nhập phức tạp từ một bảng điều khiển tự lưu trữ duy nhất.
Chọn gói VPS cho PentAGI
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PentAGI
PentAGI là một hệ thống tác nhân AI hoàn toàn tự động thực hiện các tác vụ kiểm thử xâm nhập phức tạp mà không cần sự giám sát liên tục của con người. Nó điều phối các tác nhân AI chuyên biệt — những người lập kế hoạch, nhà nghiên cứu, lập trình viên và chuyên gia kiểm thử xâm nhập — những người suy luận về một mục tiêu, chọn công cụ phù hợp và thực thi chúng bên trong các vùng chứa Docker được cô lập để khám phá và xác thực các lỗ hổng.
Kết nối các khóa OpenAI, Anthropic hoặc Google Gemini của riêng bạn và PentAGI sẽ điều hành toàn bộ quá trình, từ trinh sát đến báo cáo, sử dụng cơ sở tri thức có thể tìm kiếm được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu pgvector và một trình trích xuất web tích hợp. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu quét nhạy cảm, thông tin xác thực và phát hiện hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của bạn thay vì một dịch vụ bảo mật của bên thứ ba.
Các tính năng chính của PentAGI
Các trợ lý AI tự trị
Người lập kế hoạch, nhà nghiên cứu, lập trình viên và các tác nhân kiểm thử xâm nhập hợp tác để thực hiện các dự án đầy đủ mà không cần đầu vào từng bước của con người.
Mang theo LLM của bạn
Kết nối các mô hình OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek hoặc Ollama cục bộ và chuyển đổi nhà cung cấp bất cứ khi nào bạn muốn.
Thực thi công cụ tách biệt
Các tác nhân khởi tạo các container Docker dùng một lần để chạy các công cụ bảo mật, giữ cho mọi lệnh được cách ly khỏi máy chủ.
Vector kiến thức cơ bản
Một cơ sở dữ liệu pgvector đi kèm cung cấp cho các tác nhân bộ nhớ dài hạn về các phát hiện, mục tiêu và các bước trước đó trong suốt một tác vụ.
Nghiên cứu web tích hợp sẵn
Một trình cạo dữ liệu tích hợp và các trình kết nối tìm kiếm cho phép các tác nhân thu thập các lỗ hổng khai thác, cảnh báo và tài liệu theo yêu cầu.
Tại sao lại chạy PentAGI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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