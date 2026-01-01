PentAGI là một hệ thống tác nhân AI hoàn toàn tự động thực hiện các tác vụ kiểm thử xâm nhập phức tạp mà không cần sự giám sát liên tục của con người. Nó điều phối các tác nhân AI chuyên biệt — những người lập kế hoạch, nhà nghiên cứu, lập trình viên và chuyên gia kiểm thử xâm nhập — những người suy luận về một mục tiêu, chọn công cụ phù hợp và thực thi chúng bên trong các vùng chứa Docker được cô lập để khám phá và xác thực các lỗ hổng.

Kết nối các khóa OpenAI, Anthropic hoặc Google Gemini của riêng bạn và PentAGI sẽ điều hành toàn bộ quá trình, từ trinh sát đến báo cáo, sử dụng cơ sở tri thức có thể tìm kiếm được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu pgvector và một trình trích xuất web tích hợp. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu quét nhạy cảm, thông tin xác thực và phát hiện hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của bạn thay vì một dịch vụ bảo mật của bên thứ ba.