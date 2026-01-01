SearXNG là một công cụ metasearch engine tập trung vào quyền riêng tư, truy vấn Google, Bing, DuckDuckGo và hàng chục nhà cung cấp search khác đồng thời, trả về kết quả tổng hợp mà không xây dựng user profile hoặc lưu trữ search history. Không giống như các commercial search engine kiếm tiền từ queries thông qua profiling và ad targeting, SearXNG cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào thông tin trên web.

Self-hosting có nghĩa là các tìm kiếm của bạn đi qua infrastructure mà bạn kiểm soát thay vì các public instance được vận hành bởi các bên không xác định. Bạn quyết định search providers nào được đưa vào, cách kết quả được lọc và ai có thể truy cập instance của bạn — mà không cần dựa vào các community server dùng chung có thể gặp downtime hoặc rate limiting.