Triển khai SearXNG chỉ với một cú nhấp chuột.
Công cụ tìm kiếm tổng hợp tôn trọng quyền riêng tư, tập hợp kết quả từ hàng chục nguồn mà không lưu trữ truy vấn hoặc theo dõi người dùng.
Chọn gói VPS cho SearXNG
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SearXNG
SearXNG là một công cụ metasearch engine tập trung vào quyền riêng tư, truy vấn Google, Bing, DuckDuckGo và hàng chục nhà cung cấp search khác đồng thời, trả về kết quả tổng hợp mà không xây dựng user profile hoặc lưu trữ search history. Không giống như các commercial search engine kiếm tiền từ queries thông qua profiling và ad targeting, SearXNG cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào thông tin trên web.
Self-hosting có nghĩa là các tìm kiếm của bạn đi qua infrastructure mà bạn kiểm soát thay vì các public instance được vận hành bởi các bên không xác định. Bạn quyết định search providers nào được đưa vào, cách kết quả được lọc và ai có thể truy cập instance của bạn — mà không cần dựa vào các community server dùng chung có thể gặp downtime hoặc rate limiting.
Các tính năng chính của SearXNG
Không ghi nhật ký truy vấn
Các tìm kiếm không bao giờ được lưu trữ hoặc liên kết với danh tính của bạn, loại bỏ việc lập hồ sơ và theo dõi hành vi vốn có trong các công cụ tìm kiếm thương mại.
Tổng hợp nhiều nguồn
Truy vấn hàng chục công cụ tìm kiếm cùng lúc, giảm thiểu sai lệch kết quả và cung cấp phạm vi bao phủ rộng hơn bất kỳ nhà cung cấp đơn lẻ nào.
Bộ máy có thể cấu hình
Chọn chính xác những nhà cung cấp tìm kiếm để đưa vào hoặc loại trừ, điều chỉnh sự kết hợp kết quả phù hợp với nhu cầu nghiên cứu và tùy chọn quyền riêng tư của bạn.
Tìm kiếm danh mục
Các danh mục tìm kiếm chuyên biệt cho web, hình ảnh, video, tin tức và các nguồn chuyên dụng giúp kết quả phù hợp với loại nội dung bạn cần.
Không Cookies hoặc Tracking
Hoạt động mà không cần cookie hoặc tập lệnh theo dõi, làm cho nó phù hợp cho nghiên cứu nhạy cảm về quyền riêng tư và sử dụng trong môi trường hạn chế.
Tại sao lại chạy SearXNG trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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