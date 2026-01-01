Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Chọn gói VPS cho Planka
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Planka
Planka là một ứng dụng kanban board mã nguồn mở, miễn phí, được xây dựng cho các nhóm làm việc cần một giải pháp thay thế đơn giản, tự lưu trữ cho Trello. Với các cập nhật theo thời gian thực, quản lý thẻ kéo và thả, cùng giao diện gọn gàng, Planka giúp các nhóm tổ chức dự án, theo dõi công việc và cộng tác mà không cần phụ thuộc vào các nền tảng SaaS độc quyền hoặc trả phí đăng ký theo người dùng.
Việc tự lưu trữ Planka trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu dự án, tệp đính kèm và thông tin liên lạc của nhóm dưới sự kiểm soát của bạn. Bản triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và tích hợp Traefik để truy cập HTTPS an toàn. Một tài khoản quản trị viên sẽ tự động được tạo khi khởi chạy lần đầu với thông tin đăng nhập mà bạn cấu hình trong quá trình triển khai.
Các tính năng chính của Planka
Bảng Kanban thời gian thực
Các thay đổi xuất hiện ngay lập tức cho tất cả thành viên trong nhóm với các cập nhật trực tiếp được hỗ trợ bởi WebSocket connections.
Drag-and-drop cards
Di chuyển các tác vụ giữa các danh sách và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên với các tương tác kéo và thả trực quan.
File attachments
Đính kèm tệp và hình ảnh trực tiếp vào thẻ để giữ tài sản dự án được sắp xếp gọn gàng cùng với các tác vụ.
Bình luận nhiệm vụ
Thảo luận công việc với các thành viên trong nhóm thông qua bình luận trên thẻ với thông báo theo thời gian thực.
Labels and due dates
Phân loại thẻ bằng nhãn màu và đặt ngày đến hạn để theo dõi thời hạn trên các dự án.
Bảng đa dự án
Tổ chức công việc trên nhiều dự án với các bảng riêng biệt, mỗi bảng có danh sách và thành viên riêng.
Tại sao lại chạy Planka trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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