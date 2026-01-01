Planka là một ứng dụng kanban board mã nguồn mở, miễn phí, được xây dựng cho các nhóm làm việc cần một giải pháp thay thế đơn giản, tự lưu trữ cho Trello. Với các cập nhật theo thời gian thực, quản lý thẻ kéo và thả, cùng giao diện gọn gàng, Planka giúp các nhóm tổ chức dự án, theo dõi công việc và cộng tác mà không cần phụ thuộc vào các nền tảng SaaS độc quyền hoặc trả phí đăng ký theo người dùng.

Việc tự lưu trữ Planka trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu dự án, tệp đính kèm và thông tin liên lạc của nhóm dưới sự kiểm soát của bạn. Bản triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và tích hợp Traefik để truy cập HTTPS an toàn. Một tài khoản quản trị viên sẽ tự động được tạo khi khởi chạy lần đầu với thông tin đăng nhập mà bạn cấu hình trong quá trình triển khai.