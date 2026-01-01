Triển khai SyncLounge với cài đặt một nhấp.
Plex watch parties — tổ chức các buổi xem phim và chương trình TV đồng bộ với bạn bè và gia đình trên nhiều máy chủ Plex khác nhau.
Chọn gói VPS cho SyncLounge
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SyncLounge
SyncLounge là một điều phối viên 'buổi xem chung' tự host dành cho Plex Media Server. Nó đồng bộ hóa việc phát lại trên nhiều Plex client theo thời gian thực — khi một người xem tạm dừng, mọi người đều tạm dừng; khi một người tua nhanh, mọi người đều bắt kịp. Mỗi người xem stream từ Plex server của riêng họ, vì vậy người host không cần phải chia sẻ thư viện của mình hoặc lo lắng về bandwidth — SyncLounge chỉ giữ cho đồng hồ phát lại được đồng bộ và cung cấp một phòng chat cho nhóm.
Việc tự host SyncLounge trên một VPS giúp bạn kiểm soát các buổi xem chung, với người dùng đăng nhập thông qua các tài khoản Plex hiện có của họ và kết nối với Plex server của riêng họ. Hỗ trợ danh sách trắng tùy chọn giới hạn quyền truy cập vào phiên bản của bạn cho bạn bè, gia đình hoặc người dùng của một Plex server cụ thể.
Các tính năng chính của SyncLounge
Đồng bộ phát lại thời gian thực
Các hành động phát, tạm dừng, tua và điều chỉnh âm lượng đồng bộ hóa giữa mọi người tham gia trong vài mili giây, để cả phòng luôn đồng điệu.
Trò chuyện nhóm tích hợp sẵn
Mỗi phòng bao gồm một thanh bên trò chuyện tích hợp để người xem có thể tương tác và thảo luận mà không cần rời khỏi trình phát.
Hỗ trợ đa server
Mỗi người xem truyền phát từ máy chủ Plex riêng của họ, vì vậy máy chủ không cần chia sẻ quyền truy cập thư viện hoặc tốn băng thông tải lên.
Plex single sign-on
Người dùng xác thực bằng tài khoản Plex hiện có của họ — không cần đăng ký riêng, không cần nhớ thêm mật khẩu.
Danh sách trắng truy cập tùy chọn
Biến AUTH_LIST hạn chế quyền truy cập vào tên người dùng Plex, email hoặc ID máy chủ cụ thể cho các triển khai riêng tư.
Tại sao lại chạy SyncLounge trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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