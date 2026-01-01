SyncLounge là một điều phối viên 'buổi xem chung' tự host dành cho Plex Media Server. Nó đồng bộ hóa việc phát lại trên nhiều Plex client theo thời gian thực — khi một người xem tạm dừng, mọi người đều tạm dừng; khi một người tua nhanh, mọi người đều bắt kịp. Mỗi người xem stream từ Plex server của riêng họ, vì vậy người host không cần phải chia sẻ thư viện của mình hoặc lo lắng về bandwidth — SyncLounge chỉ giữ cho đồng hồ phát lại được đồng bộ và cung cấp một phòng chat cho nhóm.

Việc tự host SyncLounge trên một VPS giúp bạn kiểm soát các buổi xem chung, với người dùng đăng nhập thông qua các tài khoản Plex hiện có của họ và kết nối với Plex server của riêng họ. Hỗ trợ danh sách trắng tùy chọn giới hạn quyền truy cập vào phiên bản của bạn cho bạn bè, gia đình hoặc người dùng của một Plex server cụ thể.