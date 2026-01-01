Giảm giá lên đến 69% cho Para

Triển khai Para với 1 nhấp.

Khung backend mã nguồn mở cung cấp API REST JSON để lưu trữ đối tượng, tìm kiếm toàn văn và đa người thuê.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Para với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Para

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Para

Para là một backend framework mã nguồn mở, có khả năng mở rộng, xử lý việc duy trì đối tượng, tìm kiếm toàn văn, bộ nhớ đệm và xác thực để các nhà phát triển có thể tập trung xây dựng ứng dụng của họ thay vì cơ sở hạ tầng. Nó hiển thị mọi thứ thông qua một JSON REST API rõ ràng được bảo mật bằng JWT tokens hoặc AWS Signature V4, sẵn sàng phục vụ bất kỳ frontend, ứng dụng di động hoặc dịch vụ nào.

Thiết lập mặc định chạy hoàn toàn độc lập với H2 database nhúng và Lucene search engine — không yêu cầu database bên ngoài. Tự host trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một backend API riêng tư không có phí theo yêu cầu, kiểm soát dữ liệu hoàn toàn và hỗ trợ các plugin có thể thay thế bằng PostgreSQL, MySQL, MongoDB hoặc Elasticsearch khi nhu cầu của bạn tăng lên.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Para

Lưu trữ bền vững đối tượng JSON

Lưu trữ, truy xuất và truy vấn bất kỳ đối tượng nào thông qua một REST API tinh gọn được hỗ trợ bởi một lớp cơ sở dữ liệu có thể cắm thêm, hỗ trợ H2, PostgreSQL, MySQL và MongoDB.

Tìm kiếm tích hợp

Tìm kiếm toàn văn bản được hỗ trợ bởi Lucene hoạt động ngay khi cài đặt mà không cần cấu hình bổ sung, cho phép tìm kiếm tức thì trên tất cả các đối tượng đã lưu trữ.

Kiến trúc đa người thuê

Cách ly dữ liệu theo ứng dụng với tính năng đa người thuê tích hợp sẵn — mỗi ứng dụng có bảng riêng, chỉ mục tìm kiếm và không gian tên bộ nhớ đệm riêng.

JWT Xác thực

Xác thực yêu cầu API bằng token JWT hoặc AWS Signature V4, với tính năng quản lý người dùng tích hợp và hỗ trợ đăng nhập bằng mạng xã hội.

Hệ sinh thái Cắm vào

Thay thế các backend H2 và Lucene mặc định bằng PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB hoặc Hazelcast sử dụng các plugin chính thức khi nhu cầu của bạn tăng lên.

Tại sao lại chạy Para trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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