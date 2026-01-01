Triển khai Para với 1 nhấp.
Khung backend mã nguồn mở cung cấp API REST JSON để lưu trữ đối tượng, tìm kiếm toàn văn và đa người thuê.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Para
Para là một backend framework mã nguồn mở, có khả năng mở rộng, xử lý việc duy trì đối tượng, tìm kiếm toàn văn, bộ nhớ đệm và xác thực để các nhà phát triển có thể tập trung xây dựng ứng dụng của họ thay vì cơ sở hạ tầng. Nó hiển thị mọi thứ thông qua một JSON REST API rõ ràng được bảo mật bằng JWT tokens hoặc AWS Signature V4, sẵn sàng phục vụ bất kỳ frontend, ứng dụng di động hoặc dịch vụ nào.
Thiết lập mặc định chạy hoàn toàn độc lập với H2 database nhúng và Lucene search engine — không yêu cầu database bên ngoài. Tự host trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một backend API riêng tư không có phí theo yêu cầu, kiểm soát dữ liệu hoàn toàn và hỗ trợ các plugin có thể thay thế bằng PostgreSQL, MySQL, MongoDB hoặc Elasticsearch khi nhu cầu của bạn tăng lên.
Các tính năng chính của Para
Lưu trữ bền vững đối tượng JSON
Lưu trữ, truy xuất và truy vấn bất kỳ đối tượng nào thông qua một REST API tinh gọn được hỗ trợ bởi một lớp cơ sở dữ liệu có thể cắm thêm, hỗ trợ H2, PostgreSQL, MySQL và MongoDB.
Tìm kiếm tích hợp
Tìm kiếm toàn văn bản được hỗ trợ bởi Lucene hoạt động ngay khi cài đặt mà không cần cấu hình bổ sung, cho phép tìm kiếm tức thì trên tất cả các đối tượng đã lưu trữ.
Kiến trúc đa người thuê
Cách ly dữ liệu theo ứng dụng với tính năng đa người thuê tích hợp sẵn — mỗi ứng dụng có bảng riêng, chỉ mục tìm kiếm và không gian tên bộ nhớ đệm riêng.
JWT Xác thực
Xác thực yêu cầu API bằng token JWT hoặc AWS Signature V4, với tính năng quản lý người dùng tích hợp và hỗ trợ đăng nhập bằng mạng xã hội.
Hệ sinh thái Cắm vào
Thay thế các backend H2 và Lucene mặc định bằng PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB hoặc Hazelcast sử dụng các plugin chính thức khi nhu cầu của bạn tăng lên.
Tại sao lại chạy Para trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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