Domoticz là một máy chủ tự động hóa nhà thông minh nhẹ cho phép bạn giám sát và điều khiển nhiều loại thiết bị nhà thông minh — công tắc, cảm biến, bộ điều nhiệt, đồng hồ đo năng lượng, trạm thời tiết và nhiều hơn nữa — tất cả từ một giao diện web duy nhất. Nó hỗ trợ hàng trăm giao thức phần cứng và tích hợp bao gồm Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 meters và MQTT, giúp nó tương thích với hầu hết các hệ sinh thái nhà thông minh phổ biến.

Chạy Domoticz trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các quy tắc tự động hóa, dữ liệu cảm biến lịch sử và quyền truy cập thiết bị của mình — không phụ thuộc vào cloud, không phí đăng ký và không rủi ro về quyền riêng tư từ các third-party services. Dung lượng tài nguyên thấp của nó làm cho nó rất phù hợp cho các triển khai luôn hoạt động trên một VPS khiêm tốn.