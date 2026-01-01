Triển khai Domoticz với 1 nhấp.
Hệ thống tự động hóa nhà thông minh mã nguồn mở gọn nhẹ để giám sát và điều khiển thiết bị thông minh.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Domoticz
Domoticz là một máy chủ tự động hóa nhà thông minh nhẹ cho phép bạn giám sát và điều khiển nhiều loại thiết bị nhà thông minh — công tắc, cảm biến, bộ điều nhiệt, đồng hồ đo năng lượng, trạm thời tiết và nhiều hơn nữa — tất cả từ một giao diện web duy nhất. Nó hỗ trợ hàng trăm giao thức phần cứng và tích hợp bao gồm Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 meters và MQTT, giúp nó tương thích với hầu hết các hệ sinh thái nhà thông minh phổ biến.
Chạy Domoticz trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các quy tắc tự động hóa, dữ liệu cảm biến lịch sử và quyền truy cập thiết bị của mình — không phụ thuộc vào cloud, không phí đăng ký và không rủi ro về quyền riêng tư từ các third-party services. Dung lượng tài nguyên thấp của nó làm cho nó rất phù hợp cho các triển khai luôn hoạt động trên một VPS khiêm tốn.
Các tính năng chính của Domoticz
Hỗ trợ thiết bị đa giao thức
Kết nối Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT và hàng trăm giao thức phần cứng khác từ một giao diện hợp nhất duy nhất.
Công cụ quy tắc tự động hóa
Tạo các quy tắc tự động hóa dựa trên thời gian, sự kiện và cảm biến mà không cần viết mã, giúp ngôi nhà của bạn vận hành theo đúng lịch trình.
Giám sát năng lượng
Theo dõi mức tiêu thụ điện, gas và nước theo thời gian thực với biểu đồ tích hợp và lưu trữ dữ liệu lịch sử được cung cấp bởi SQLite.
Bảng điều khiển thời tiết và cảm biến
Trực quan hóa dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, gió, mưa và chất lượng không khí từ các cảm biến cục bộ hoặc dịch vụ thời tiết trực tuyến trong các bảng điều khiển có thể tùy chỉnh.
Giao diện thân thiện với di động
Truy cập và kiểm soát tất cả các thiết bị từ bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị di động nào, với các thông báo đẩy tùy chọn thông qua các dịch vụ của bên thứ ba.
Hỗ trợ Plugin và Scripting
Mở rộng chức năng với các plugin Python và script Lua để tích hợp phần cứng tùy chỉnh, API hoặc logic tự động hóa phức tạp.
Tại sao lại chạy Domoticz trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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