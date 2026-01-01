Flipt là một nền tảng quản lý feature flag mã nguồn mở cung cấp cho các nhóm phát triển toàn quyền kiểm soát quy trình phát hành của họ. Nó cho phép bạn lưu trữ cấu hình flag cùng với mã của mình trong các kho lưu trữ Git, tích hợp với các quy trình làm việc đánh giá mã mà nhóm của bạn đã sử dụng. Giao diện web giúp việc tạo flag, xác định phân đoạn người dùng và cấu hình triển khai theo tỷ lệ phần trăm trở nên dễ tiếp cận với mọi người trong nhóm mà không yêu cầu thay đổi mã hoặc triển khai lại.

Tự host Flipt trên VPS của bạn giúp giữ logic feature flag nhạy cảm và dữ liệu nhắm mục tiêu người dùng hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn, đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật và loại bỏ tình trạng vendor lock-in. Bạn nhận được các khả năng tương tự như các dịch vụ feature flag thương mại với chi phí thấp hơn nhiều.