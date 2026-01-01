Triển khai Flipt với cài đặt một nhấp.
Nền tảng quản lý feature flag tự host với lưu trữ Git-native và khả năng nhắm mục tiêu nâng cao.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Flipt
Flipt là một nền tảng quản lý feature flag mã nguồn mở cung cấp cho các nhóm phát triển toàn quyền kiểm soát quy trình phát hành của họ. Nó cho phép bạn lưu trữ cấu hình flag cùng với mã của mình trong các kho lưu trữ Git, tích hợp với các quy trình làm việc đánh giá mã mà nhóm của bạn đã sử dụng. Giao diện web giúp việc tạo flag, xác định phân đoạn người dùng và cấu hình triển khai theo tỷ lệ phần trăm trở nên dễ tiếp cận với mọi người trong nhóm mà không yêu cầu thay đổi mã hoặc triển khai lại.
Tự host Flipt trên VPS của bạn giúp giữ logic feature flag nhạy cảm và dữ liệu nhắm mục tiêu người dùng hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn, đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật và loại bỏ tình trạng vendor lock-in. Bạn nhận được các khả năng tương tự như các dịch vụ feature flag thương mại với chi phí thấp hơn nhiều.
Các tính năng chính của Flipt
Kho gốc Git
Lưu trữ cấu hình cờ tính năng trong kho lưu trữ Git của bạn, cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát phiên bản, đánh giá mã và lịch sử kiểm tra cho mọi thay đổi.
Nhắm mục tiêu nâng cao
Xác định phân khúc người dùng với các thuộc tính tùy chỉnh để triển khai các tính năng cho các nhóm đối tượng cụ thể trước khi phát hành đầy đủ.
Triển khai theo phần trăm
Dần dần triển khai các tính năng cho một phần trăm người dùng, giảm thiểu rủi ro và cho phép đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu trước khi triển khai đầy đủ.
REST & gRPC APIs
API toàn diện và SDK client cho các ngôn ngữ phổ biến cho phép bất kỳ ứng dụng nào đánh giá các cờ với độ trễ tối thiểu.
Hỗ trợ đa môi trường
Quản lý các cấu hình cờ riêng biệt cho môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất từ một phiên bản duy nhất.
Tại sao lại chạy Flipt trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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