Giảm giá lên đến 69% cho Flipt

Triển khai Flipt với cài đặt một nhấp.

Nền tảng quản lý feature flag tự host với lưu trữ Git-native và khả năng nhắm mục tiêu nâng cao.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Flipt với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Flipt

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Flipt

Flipt là một nền tảng quản lý feature flag mã nguồn mở cung cấp cho các nhóm phát triển toàn quyền kiểm soát quy trình phát hành của họ. Nó cho phép bạn lưu trữ cấu hình flag cùng với mã của mình trong các kho lưu trữ Git, tích hợp với các quy trình làm việc đánh giá mã mà nhóm của bạn đã sử dụng. Giao diện web giúp việc tạo flag, xác định phân đoạn người dùng và cấu hình triển khai theo tỷ lệ phần trăm trở nên dễ tiếp cận với mọi người trong nhóm mà không yêu cầu thay đổi mã hoặc triển khai lại.

Tự host Flipt trên VPS của bạn giúp giữ logic feature flag nhạy cảm và dữ liệu nhắm mục tiêu người dùng hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn, đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật và loại bỏ tình trạng vendor lock-in. Bạn nhận được các khả năng tương tự như các dịch vụ feature flag thương mại với chi phí thấp hơn nhiều.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Flipt

Kho gốc Git

Lưu trữ cấu hình cờ tính năng trong kho lưu trữ Git của bạn, cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát phiên bản, đánh giá mã và lịch sử kiểm tra cho mọi thay đổi.

Nhắm mục tiêu nâng cao

Xác định phân khúc người dùng với các thuộc tính tùy chỉnh để triển khai các tính năng cho các nhóm đối tượng cụ thể trước khi phát hành đầy đủ.

Triển khai theo phần trăm

Dần dần triển khai các tính năng cho một phần trăm người dùng, giảm thiểu rủi ro và cho phép đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu trước khi triển khai đầy đủ.

REST & gRPC APIs

API toàn diện và SDK client cho các ngôn ngữ phổ biến cho phép bất kỳ ứng dụng nào đánh giá các cờ với độ trễ tối thiểu.

Hỗ trợ đa môi trường

Quản lý các cấu hình cờ riêng biệt cho môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất từ một phiên bản duy nhất.

Tại sao lại chạy Flipt trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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