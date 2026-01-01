Triển khai Grav với cài đặt một cú nhấp.
CMS dạng tệp phẳng hiện đại, nhanh chóng không yêu cầu cơ sở dữ liệu — chỉ cần các tệp Markdown, mẫu Twig và một hệ sinh thái plugin.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Grav
Grav là một CMS dạng tệp phẳng hiện đại, lưu trữ tất cả nội dung dưới dạng tệp Markdown trên hệ thống tệp, loại bỏ hoàn toàn cơ sở dữ liệu. Được xây dựng trên PHP với Twig templating, nó mang lại tốc độ tải trang nhanh chóng thông qua bộ nhớ đệm dựa trên tệp, bảng điều khiển quản trị tích hợp sẵn dành cho các biên tập viên không chuyên về kỹ thuật, và hơn 300 plugin cho các biểu mẫu, SEO, tìm kiếm và nội dung đa ngôn ngữ.
Tự host Grav trên VPS của bạn có nghĩa là việc sao lưu đơn giản như sao chép một thư mục, kiểm soát phiên bản được Git xử lý nguyên bản, và không có giới hạn kết nối cơ sở dữ liệu, không đau đầu về điều chỉnh truy vấn, hay các công việc sao lưu riêng biệt — chỉ là các tệp và ứng dụng của bạn chạy trên phần cứng mà bạn kiểm soát.
Các tính năng chính của Grav
Không cần cơ sở dữ liệu
Tất cả nội dung tồn tại dưới dạng tệp Markdown, loại bỏ nhu cầu thiết lập cơ sở dữ liệu, gộp kết nối hoặc tối ưu hóa truy vấn cho các khối lượng công việc trang web thông thường.
Bảng quản trị tích hợp sẵn
Quản lý các trang, giao diện, plugin và tài khoản người dùng thông qua một giao diện web tinh tế mà không cần chạm vào dòng lệnh hoặc chỉnh sửa tệp trực tiếp.
Hệ sinh thái Cắm vào phong phú
Hơn 300 plugin bao gồm biểu mẫu, hỗ trợ đa ngôn ngữ, tìm kiếm, SEO, tối ưu hóa hình ảnh và nhiều hơn nữa — cài đặt chúng chỉ với một cú nhấp chuột từ bảng quản trị.
Nội dung thân thiện với Git
Kiến trúc dựa trên tệp giúp toàn bộ trang web — nội dung, cấu hình và mã — có thể theo dõi trong Git để triển khai tự động và lịch sử thay đổi.
Twig Templating
Xây dựng các giao diện tùy chỉnh hoàn toàn sử dụng công cụ tạo mẫu Twig với quyền truy cập vào API nội dung mạnh mẽ, hệ thống phân loại và quy trình xử lý phương tiện.
Tại sao lại chạy Grav trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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