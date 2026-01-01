Grav là một CMS dạng tệp phẳng hiện đại, lưu trữ tất cả nội dung dưới dạng tệp Markdown trên hệ thống tệp, loại bỏ hoàn toàn cơ sở dữ liệu. Được xây dựng trên PHP với Twig templating, nó mang lại tốc độ tải trang nhanh chóng thông qua bộ nhớ đệm dựa trên tệp, bảng điều khiển quản trị tích hợp sẵn dành cho các biên tập viên không chuyên về kỹ thuật, và hơn 300 plugin cho các biểu mẫu, SEO, tìm kiếm và nội dung đa ngôn ngữ.

Tự host Grav trên VPS của bạn có nghĩa là việc sao lưu đơn giản như sao chép một thư mục, kiểm soát phiên bản được Git xử lý nguyên bản, và không có giới hạn kết nối cơ sở dữ liệu, không đau đầu về điều chỉnh truy vấn, hay các công việc sao lưu riêng biệt — chỉ là các tệp và ứng dụng của bạn chạy trên phần cứng mà bạn kiểm soát.