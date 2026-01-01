Giảm giá lên đến 69% cho Grav

Triển khai Grav với cài đặt một cú nhấp.

CMS dạng tệp phẳng hiện đại, nhanh chóng không yêu cầu cơ sở dữ liệu — chỉ cần các tệp Markdown, mẫu Twig và một hệ sinh thái plugin.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Grav với cài đặt một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Grav

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Grav

Grav là một CMS dạng tệp phẳng hiện đại, lưu trữ tất cả nội dung dưới dạng tệp Markdown trên hệ thống tệp, loại bỏ hoàn toàn cơ sở dữ liệu. Được xây dựng trên PHP với Twig templating, nó mang lại tốc độ tải trang nhanh chóng thông qua bộ nhớ đệm dựa trên tệp, bảng điều khiển quản trị tích hợp sẵn dành cho các biên tập viên không chuyên về kỹ thuật, và hơn 300 plugin cho các biểu mẫu, SEO, tìm kiếm và nội dung đa ngôn ngữ.

Tự host Grav trên VPS của bạn có nghĩa là việc sao lưu đơn giản như sao chép một thư mục, kiểm soát phiên bản được Git xử lý nguyên bản, và không có giới hạn kết nối cơ sở dữ liệu, không đau đầu về điều chỉnh truy vấn, hay các công việc sao lưu riêng biệt — chỉ là các tệp và ứng dụng của bạn chạy trên phần cứng mà bạn kiểm soát.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Grav

Không cần cơ sở dữ liệu

Tất cả nội dung tồn tại dưới dạng tệp Markdown, loại bỏ nhu cầu thiết lập cơ sở dữ liệu, gộp kết nối hoặc tối ưu hóa truy vấn cho các khối lượng công việc trang web thông thường.

Bảng quản trị tích hợp sẵn

Quản lý các trang, giao diện, plugin và tài khoản người dùng thông qua một giao diện web tinh tế mà không cần chạm vào dòng lệnh hoặc chỉnh sửa tệp trực tiếp.

Hệ sinh thái Cắm vào phong phú

Hơn 300 plugin bao gồm biểu mẫu, hỗ trợ đa ngôn ngữ, tìm kiếm, SEO, tối ưu hóa hình ảnh và nhiều hơn nữa — cài đặt chúng chỉ với một cú nhấp chuột từ bảng quản trị.

Nội dung thân thiện với Git

Kiến trúc dựa trên tệp giúp toàn bộ trang web — nội dung, cấu hình và mã — có thể theo dõi trong Git để triển khai tự động và lịch sử thay đổi.

Twig Templating

Xây dựng các giao diện tùy chỉnh hoàn toàn sử dụng công cụ tạo mẫu Twig với quyền truy cập vào API nội dung mạnh mẽ, hệ thống phân loại và quy trình xử lý phương tiện.

Tại sao lại chạy Grav trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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