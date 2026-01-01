Moodist là một bộ trộn âm thanh môi trường mã nguồn mở cho phép bạn xếp lớp các không gian âm thanh được tuyển chọn để tạo ra môi trường âm thanh hoàn hảo cho việc tập trung, thư giãn hoặc làm việc sáng tạo. Với 84 âm thanh được chọn lọc kỹ lưỡng — từ tiếng mưa và không gian rừng đến tiếng ồn quán cà phê và các biến thể tiếng ồn trắng — bạn có thể tạo các bản phối tùy chỉnh phù hợp với tâm trạng hoặc công việc của mình và lưu chúng dưới dạng cài đặt trước để sử dụng lại sau.

Ngoài việc trộn âm thanh, Moodist còn tích hợp một bộ công cụ năng suất trực tiếp vào giao diện: một bộ đếm thời gian Pomodoro, bộ đếm ngược, bài tập thở, danh sách công việc và sổ ghi chú. Các bản phối có thể được chia sẻ qua URL để đồng nghiệp hoặc bạn bè có thể cùng nghe một không gian âm thanh. Tự host cung cấp cho bạn một phiên bản riêng tư, luôn khả dụng trên VPS của riêng bạn mà không phụ thuộc vào dịch vụ của bên thứ ba.