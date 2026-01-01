Triển khai Moodist với cài đặt một chạm.
Bộ trộn âm thanh môi trường mã nguồn mở với 84 không gian âm thanh được tuyển chọn kỹ lưỡng và các công cụ năng suất tích hợp để tập trung và thư giãn.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Moodist
Moodist là một bộ trộn âm thanh môi trường mã nguồn mở cho phép bạn xếp lớp các không gian âm thanh được tuyển chọn để tạo ra môi trường âm thanh hoàn hảo cho việc tập trung, thư giãn hoặc làm việc sáng tạo. Với 84 âm thanh được chọn lọc kỹ lưỡng — từ tiếng mưa và không gian rừng đến tiếng ồn quán cà phê và các biến thể tiếng ồn trắng — bạn có thể tạo các bản phối tùy chỉnh phù hợp với tâm trạng hoặc công việc của mình và lưu chúng dưới dạng cài đặt trước để sử dụng lại sau.
Ngoài việc trộn âm thanh, Moodist còn tích hợp một bộ công cụ năng suất trực tiếp vào giao diện: một bộ đếm thời gian Pomodoro, bộ đếm ngược, bài tập thở, danh sách công việc và sổ ghi chú. Các bản phối có thể được chia sẻ qua URL để đồng nghiệp hoặc bạn bè có thể cùng nghe một không gian âm thanh. Tự host cung cấp cho bạn một phiên bản riêng tư, luôn khả dụng trên VPS của riêng bạn mà không phụ thuộc vào dịch vụ của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Moodist
Phối âm nhiều lớp
Kết hợp nhiều âm thanh môi trường cùng lúc và điều chỉnh mức âm lượng riêng lẻ để tạo ra một không gian âm thanh cá nhân hóa.
Bộ sản xuất
Bộ hẹn giờ Pomodoro, bộ đếm ngược, bài tập thở, danh sách việc cần làm và sổ ghi chú đều được tích hợp vào cùng một giao diện — không cần ứng dụng riêng biệt.
Các bản phối có thể chia sẻ
Xuất không gian âm thanh hiện tại của bạn dưới dạng URL để đồng đội hoặc bạn bè có thể ngay lập tức tải và nghe cùng một bản phối.
Quản lý cài đặt sẵn
Lưu, đặt tên và tải lại các không gian âm thanh yêu thích của bạn để bạn có thể quay lại môi trường phù hợp chỉ với một cú nhấp chuột.
Ứng dụng web lũy tiến
Cài đặt Moodist vào màn hình chính của bạn để truy cập ngoại tuyến và trải nghiệm như một ứng dụng gốc trên cả thiết bị máy tính để bàn và thiết bị di động.
Tại sao lại chạy Moodist trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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