Giảm giá lên đến 69% cho Moodist

Triển khai Moodist với cài đặt một chạm.

Bộ trộn âm thanh môi trường mã nguồn mở với 84 không gian âm thanh được tuyển chọn kỹ lưỡng và các công cụ năng suất tích hợp để tập trung và thư giãn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Moodist với cài đặt một chạm.

Chọn gói VPS cho Moodist

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Moodist

Moodist là một bộ trộn âm thanh môi trường mã nguồn mở cho phép bạn xếp lớp các không gian âm thanh được tuyển chọn để tạo ra môi trường âm thanh hoàn hảo cho việc tập trung, thư giãn hoặc làm việc sáng tạo. Với 84 âm thanh được chọn lọc kỹ lưỡng — từ tiếng mưa và không gian rừng đến tiếng ồn quán cà phê và các biến thể tiếng ồn trắng — bạn có thể tạo các bản phối tùy chỉnh phù hợp với tâm trạng hoặc công việc của mình và lưu chúng dưới dạng cài đặt trước để sử dụng lại sau.

Ngoài việc trộn âm thanh, Moodist còn tích hợp một bộ công cụ năng suất trực tiếp vào giao diện: một bộ đếm thời gian Pomodoro, bộ đếm ngược, bài tập thở, danh sách công việc và sổ ghi chú. Các bản phối có thể được chia sẻ qua URL để đồng nghiệp hoặc bạn bè có thể cùng nghe một không gian âm thanh. Tự host cung cấp cho bạn một phiên bản riêng tư, luôn khả dụng trên VPS của riêng bạn mà không phụ thuộc vào dịch vụ của bên thứ ba.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Moodist

Phối âm nhiều lớp

Kết hợp nhiều âm thanh môi trường cùng lúc và điều chỉnh mức âm lượng riêng lẻ để tạo ra một không gian âm thanh cá nhân hóa.

Bộ sản xuất

Bộ hẹn giờ Pomodoro, bộ đếm ngược, bài tập thở, danh sách việc cần làm và sổ ghi chú đều được tích hợp vào cùng một giao diện — không cần ứng dụng riêng biệt.

Các bản phối có thể chia sẻ

Xuất không gian âm thanh hiện tại của bạn dưới dạng URL để đồng đội hoặc bạn bè có thể ngay lập tức tải và nghe cùng một bản phối.

Quản lý cài đặt sẵn

Lưu, đặt tên và tải lại các không gian âm thanh yêu thích của bạn để bạn có thể quay lại môi trường phù hợp chỉ với một cú nhấp chuột.

Ứng dụng web lũy tiến

Cài đặt Moodist vào màn hình chính của bạn để truy cập ngoại tuyến và trải nghiệm như một ứng dụng gốc trên cả thiết bị máy tính để bàn và thiết bị di động.

Tại sao lại chạy Moodist trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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