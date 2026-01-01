Triển khai Wallabag với 1 nhấp cài đặt.
Dịch vụ đọc sau tự lưu trữ giúp lưu và dọn dẹp các bài viết trên web để đọc ngoại tuyến không bị phân tâm.
Chọn gói VPS cho Wallabag
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Wallabag
Wallabag là một ứng dụng đọc sau tự lưu trữ, giúp lưu các bài viết trên web và loại bỏ quảng cáo, điều hướng cùng các yếu tố lộn xộn, chỉ hiển thị văn bản và hình ảnh để đọc một cách gọn gàng, tập trung. Nó hoạt động như một giải pháp thay thế riêng tư cho Pocket và Instapaper với hỗ trợ ngoại tuyến đầy đủ.
Tự lưu trữ Wallabag trên một VPS có nghĩa là danh sách đọc và kho lưu trữ bài viết của bạn được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có quyền truy cập của bên thứ ba. Các tiện ích mở rộng trình duyệt cho Chrome và Firefox giúp lưu bài viết chỉ với một cú nhấp chuột, trong khi các ứng dụng di động cho iOS và Android cho phép đọc ngoại tuyến khi đang di chuyển. Nhập từ Pocket và Instapaper giúp việc di chuyển trở nên đơn giản.
Các tính năng chính của Wallabag
Đọc bài viết tinh gọn
Wallabag trích xuất nội dung bài viết và loại bỏ quảng cáo, điều hướng cùng các yếu tố gây xao nhãng để có trải nghiệm đọc sạch sẽ, tập trung.
Truy cập ngoại tuyến
Bài viết đã lưu đồng bộ với ứng dụng di động dành cho iOS và Android, cho phép đọc mà không cần kết nối internet.
Tiện ích mở rộng trình duyệt
Lưu bài viết từ Chrome và Firefox chỉ với một cú nhấp chuột bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt Wallabag chính thức.
Gắn thẻ & Tìm kiếm
Sắp xếp các bài viết đã lưu bằng thẻ và tìm kiếm mọi thứ ngay lập tức bằng tính năng tìm kiếm toàn văn trong toàn bộ kho lưu trữ đọc của bạn.
Nhập từ Pocket
Di chuyển danh sách đọc hiện có của bạn từ Pocket hoặc Instapaper sang Wallabag mà không làm mất bất kỳ bài viết đã lưu nào.
Tại sao lại chạy Wallabag trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
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