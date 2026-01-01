Wallabag là một ứng dụng đọc sau tự lưu trữ, giúp lưu các bài viết trên web và loại bỏ quảng cáo, điều hướng cùng các yếu tố lộn xộn, chỉ hiển thị văn bản và hình ảnh để đọc một cách gọn gàng, tập trung. Nó hoạt động như một giải pháp thay thế riêng tư cho Pocket và Instapaper với hỗ trợ ngoại tuyến đầy đủ.

Tự lưu trữ Wallabag trên một VPS có nghĩa là danh sách đọc và kho lưu trữ bài viết của bạn được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có quyền truy cập của bên thứ ba. Các tiện ích mở rộng trình duyệt cho Chrome và Firefox giúp lưu bài viết chỉ với một cú nhấp chuột, trong khi các ứng dụng di động cho iOS và Android cho phép đọc ngoại tuyến khi đang di chuyển. Nhập từ Pocket và Instapaper giúp việc di chuyển trở nên đơn giản.