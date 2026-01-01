GeoServer là một máy chủ Java mã nguồn mở cho phép bạn xuất bản, chia sẻ và chỉnh sửa dữ liệu không gian địa lý sử dụng các tiêu chuẩn OGC mở. Nó đọc các nguồn dữ liệu vector và raster từ PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF và hàng chục định dạng khác, sau đó hiển thị chúng thông qua các điểm cuối Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service và Web Processing Service mà bất kỳ ứng dụng khách GIS hoặc thư viện bản đồ web nào cũng có thể sử dụng.

Tự lưu trữ GeoServer trên VPS của riêng bạn giúp giữ các bộ dữ liệu độc quyền, kiểu lớp và quy tắc truy cập bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí theo lớp và không giới hạn tải lên. Bảng điều khiển quản trị dựa trên trình duyệt cho phép bạn thêm kho dữ liệu, cấu hình lớp và điều chỉnh bộ nhớ đệm mà không cần chạm vào XML, trong khi thư mục dữ liệu liên tục vẫn tồn tại sau khi khởi động lại và nâng cấp container.