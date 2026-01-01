Triển khai GeoServer với cài đặt một lần nhấp.
Máy chủ địa không gian mã nguồn mở xuất bản bản đồ và dữ liệu không gian thông qua các tiêu chuẩn OGC như WMS, WFS và WCS.
Chọn gói VPS cho GeoServer
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GeoServer
GeoServer là một máy chủ Java mã nguồn mở cho phép bạn xuất bản, chia sẻ và chỉnh sửa dữ liệu không gian địa lý sử dụng các tiêu chuẩn OGC mở. Nó đọc các nguồn dữ liệu vector và raster từ PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF và hàng chục định dạng khác, sau đó hiển thị chúng thông qua các điểm cuối Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service và Web Processing Service mà bất kỳ ứng dụng khách GIS hoặc thư viện bản đồ web nào cũng có thể sử dụng.
Tự lưu trữ GeoServer trên VPS của riêng bạn giúp giữ các bộ dữ liệu độc quyền, kiểu lớp và quy tắc truy cập bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí theo lớp và không giới hạn tải lên. Bảng điều khiển quản trị dựa trên trình duyệt cho phép bạn thêm kho dữ liệu, cấu hình lớp và điều chỉnh bộ nhớ đệm mà không cần chạm vào XML, trong khi thư mục dữ liệu liên tục vẫn tồn tại sau khi khởi động lại và nâng cấp container.
Các tính năng chính của GeoServer
Hỗ trợ các tiêu chuẩn OGC
Cung cấp các điểm cuối API WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS và OGC để bất kỳ máy khách GIS hoặc bản đồ web tuân thủ tiêu chuẩn nào cũng có thể kết nối mà không cần bộ điều hợp tùy chỉnh.
Nhiều nguồn dữ liệu
Đọc PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, và các định dạng vector và raster khác từ một máy chủ duy nhất.
Tùy chỉnh kiểu bản đồ
Tạo kiểu cho các lớp bằng quy tắc SLD hoặc CSS, xem trước trực tiếp chúng trong bảng điều khiển quản trị và tái sử dụng các kiểu tương tự trên các bản đồ và bộ nhớ đệm ô bản đồ.
Bộ nhớ đệm ô tích hợp
GeoWebCache tích hợp kết xuất trước và phục vụ các ô bản đồ, nhờ đó các lớp WMS nặng vẫn nhanh khi chịu tải mà không cần dịch vụ bộ nhớ đệm bổ sung.
Bảng điều khiển quản trị trình duyệt
Cấu hình không gian làm việc, kho dữ liệu, lớp và quy tắc truy cập từ giao diện người dùng web mà không cần chỉnh sửa XML hoặc khởi động lại máy chủ.
Truy cập lớp an toàn
Các quy tắc bảo mật theo từng lớp và từng dịch vụ với xác thực dựa trên vai trò giúp các bộ dữ liệu nhạy cảm được giới hạn chỉ cho đúng người dùng và khách hàng.
Tại sao lại chạy GeoServer trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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