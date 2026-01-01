WhoDB là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu nhanh, nhẹ, cho phép bạn khám phá và truy vấn nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu thông qua một giao diện web duy nhất. Nó hỗ trợ PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch và ClickHouse, biến nó thành một lựa chọn linh hoạt cho các nhà phát triển và quản trị viên làm việc trên nhiều ngăn xếp dữ liệu khác nhau.

WhoDB tập trung vào sự đơn giản và tốc độ: kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn trực tiếp từ UI, chạy truy vấn, duyệt bảng và kiểm tra dữ liệu — không yêu cầu cấu hình phức tạp hay phần mềm máy khách cồng kềnh. Tùy chọn tích hợp các mô hình AI như OpenAI hoặc Ollama để tạo truy vấn từ ngôn ngữ tự nhiên trực tiếp trong giao diện.