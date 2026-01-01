Triển khai WhoDB với 1 nhấp.
Trình khám phá cơ sở dữ liệu nền tảng web gọn nhẹ cho Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis và nhiều hơn nữa.
Chọn gói VPS cho WhoDB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với WhoDB
WhoDB là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu nhanh, nhẹ, cho phép bạn khám phá và truy vấn nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu thông qua một giao diện web duy nhất. Nó hỗ trợ PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch và ClickHouse, biến nó thành một lựa chọn linh hoạt cho các nhà phát triển và quản trị viên làm việc trên nhiều ngăn xếp dữ liệu khác nhau.
WhoDB tập trung vào sự đơn giản và tốc độ: kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn trực tiếp từ UI, chạy truy vấn, duyệt bảng và kiểm tra dữ liệu — không yêu cầu cấu hình phức tạp hay phần mềm máy khách cồng kềnh. Tùy chọn tích hợp các mô hình AI như OpenAI hoặc Ollama để tạo truy vấn từ ngôn ngữ tự nhiên trực tiếp trong giao diện.
Các tính năng chính của WhoDB
Hỗ trợ đa cơ sở dữ liệu
Kết nối với PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch và ClickHouse từ một giao diện hợp nhất.
Truy vấn hỗ trợ AI
Sử dụng OpenAI, Anthropic, hoặc một mô hình Ollama cục bộ để tạo các truy vấn SQL và NoSQL từ các lời nhắc ngôn ngữ tự nhiên trực tiếp trong trình chỉnh sửa.
Duyệt và chỉnh sửa bảng
Duyệt, lọc, phân trang và chỉnh sửa các hàng trên các bảng và bộ sưu tập, giúp việc kiểm tra và sửa lỗi dữ liệu định kỳ trở nên nhanh chóng và trực quan.
Triển khai gọn nhẹ
Được phân phối dưới dạng một container Docker duy nhất không có phụ thuộc bên ngoài, nên khởi động trong vài giây và thêm chi phí tối thiểu cho VPS của bạn.
Tại sao lại chạy WhoDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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