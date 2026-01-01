Triển khai Home Gallery với cài đặt một nhấp.
Thư viện ảnh và video tự lưu trữ dựa trên trình duyệt với tính năng tìm kiếm hình ảnh tương tự, nhận diện khuôn mặt và tra cứu vị trí địa lý.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Home Gallery
Home Gallery là một thư viện web mã nguồn mở, tự lưu trữ dành cho kho lưu trữ ảnh và video cá nhân. Nó lập chỉ mục phương tiện của bạn trên ổ đĩa, trích xuất siêu dữ liệu EXIF, tạo bản xem trước đa độ phân giải và cung cấp trải nghiệm duyệt web cuộn vô tận nhanh chóng hoạt động tốt như nhau trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn — mà không cần tải bất cứ thứ gì lên dịch vụ đám mây của bên thứ ba.
Điều làm nên sự khác biệt của nó là tính năng khám phá nhận biết nội dung. Home Gallery sử dụng các mô hình TensorFlow để nhúng mọi ảnh cho việc tìm kiếm ảnh tương tự, chạy tính năng nhận diện khuôn mặt để bạn có thể duyệt theo người và chuyển đổi ngược tọa độ GPS thành tên địa điểm dễ đọc. Các tệp gốc vẫn không bị thay đổi và thậm chí có thể được di chuyển ngoại tuyến sau khi bản xem trước được tạo, khiến nó rất phù hợp cho các kho lưu trữ dài hạn trải rộng trên nhiều ổ đĩa.
Các tính năng chính của Home Gallery
Tìm kiếm hình ảnh tương tự
Chọn bất kỳ ảnh nào và tìm kiếm những bức ảnh tương tự về mặt hình ảnh trong toàn bộ kho lưu trữ — tìm mọi hình ảnh hoàng hôn, bãi biển hoặc thú cưng mà không cần gắn thẻ thủ công.
Phát hiện khuôn mặt
Khuôn mặt được tự động phát hiện và nhóm lại, vì vậy việc duyệt tất cả ảnh của một người chỉ cần một cú nhấp chuột thay vì phải gắn thẻ từng ảnh một cách vất vả.
Tra cứu ngược địa lý
Tọa độ GPS trong EXIF được phân giải thành tên quốc gia, thành phố và địa điểm để thư viện ảnh trở thành một bản đồ có thể tìm kiếm về nơi mỗi bức ảnh được chụp.
Ngôn ngữ truy vấn biểu cảm
Lọc thư viện bằng các toán tử và, hoặc, và không trên các thẻ, ngày, địa điểm, khuôn mặt và siêu dữ liệu máy ảnh để xây dựng các chế độ xem đã lưu chính xác.
Hỗ trợ nguồn ngoại tuyến
Sau khi các bản xem trước được trích xuất, ổ đĩa gốc có thể ở trạng thái ngoại tuyến — hoàn hảo cho các kho lưu trữ trải rộng trên các ổ đĩa ngoài không phải lúc nào cũng được gắn kết.
Thư viện di động PWA
Progressive Web App (PWA) có thể cài đặt mang lại trải nghiệm duyệt web giống ứng dụng trên điện thoại và máy tính bảng mà không cần cài đặt gốc hoặc cửa hàng ứng dụng.
Tại sao lại chạy Home Gallery trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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