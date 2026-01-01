Home Gallery là một thư viện web mã nguồn mở, tự lưu trữ dành cho kho lưu trữ ảnh và video cá nhân. Nó lập chỉ mục phương tiện của bạn trên ổ đĩa, trích xuất siêu dữ liệu EXIF, tạo bản xem trước đa độ phân giải và cung cấp trải nghiệm duyệt web cuộn vô tận nhanh chóng hoạt động tốt như nhau trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn — mà không cần tải bất cứ thứ gì lên dịch vụ đám mây của bên thứ ba.

Điều làm nên sự khác biệt của nó là tính năng khám phá nhận biết nội dung. Home Gallery sử dụng các mô hình TensorFlow để nhúng mọi ảnh cho việc tìm kiếm ảnh tương tự, chạy tính năng nhận diện khuôn mặt để bạn có thể duyệt theo người và chuyển đổi ngược tọa độ GPS thành tên địa điểm dễ đọc. Các tệp gốc vẫn không bị thay đổi và thậm chí có thể được di chuyển ngoại tuyến sau khi bản xem trước được tạo, khiến nó rất phù hợp cho các kho lưu trữ dài hạn trải rộng trên nhiều ổ đĩa.