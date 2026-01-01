Docspell là một máy chủ quản lý tài liệu mã nguồn mở, tự host, được thiết kế cho các chồng giấy tờ đã được quét, tải xuống hoặc gửi qua email. Nó chạy OCR trên các tệp đến, trích xuất ngày, người gửi/nhận và số tiền bằng cách sử dụng NLP, đồng thời lưu trữ siêu dữ liệu có cấu trúc cùng với tài liệu gốc để toàn bộ kho lưu trữ có thể tìm kiếm toàn văn. Thẻ, trường tùy chỉnh, thư mục và các truy vấn đã lưu giúp việc quản lý giấy tờ gia đình, hóa đơn của người làm tự do hoặc hồ sơ doanh nghiệp nhỏ trong nhiều năm trở nên thực tế.

Việc tự host Docspell trên VPS của riêng bạn giúp giữ các giấy tờ nhạy cảm nhất — hồ sơ thuế, hóa đơn y tế, tài liệu pháp lý, biểu mẫu chính phủ — trong cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát thay vì một dịch vụ tài liệu SaaS. Bản triển khai đi kèm với PostgreSQL để lưu trữ, Solr để tìm kiếm toàn văn, và máy chủ Docspell rest cùng với worker joex cho OCR và chuyển đổi, với việc đăng ký lần đầu sẽ tạo tài khoản sở hữu kho lưu trữ tài liệu.