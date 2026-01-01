Giảm giá lên đến 69% cho Docspell

Triển khai Docspell với 1 nhấp cài đặt.

Trình quản lý tài liệu tự lưu trữ tự động gắn thẻ các bản quét, email và tệp PDF, đồng thời giúp chúng có thể tìm kiếm toàn văn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
218.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Docspell với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Docspell

Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Docspell

Docspell là một máy chủ quản lý tài liệu mã nguồn mở, tự host, được thiết kế cho các chồng giấy tờ đã được quét, tải xuống hoặc gửi qua email. Nó chạy OCR trên các tệp đến, trích xuất ngày, người gửi/nhận và số tiền bằng cách sử dụng NLP, đồng thời lưu trữ siêu dữ liệu có cấu trúc cùng với tài liệu gốc để toàn bộ kho lưu trữ có thể tìm kiếm toàn văn. Thẻ, trường tùy chỉnh, thư mục và các truy vấn đã lưu giúp việc quản lý giấy tờ gia đình, hóa đơn của người làm tự do hoặc hồ sơ doanh nghiệp nhỏ trong nhiều năm trở nên thực tế.

Việc tự host Docspell trên VPS của riêng bạn giúp giữ các giấy tờ nhạy cảm nhất — hồ sơ thuế, hóa đơn y tế, tài liệu pháp lý, biểu mẫu chính phủ — trong cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát thay vì một dịch vụ tài liệu SaaS. Bản triển khai đi kèm với PostgreSQL để lưu trữ, Solr để tìm kiếm toàn văn, và máy chủ Docspell rest cùng với worker joex cho OCR và chuyển đổi, với việc đăng ký lần đầu sẽ tạo tài khoản sở hữu kho lưu trữ tài liệu.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Docspell

Trích xuất OCR + NLP

Chạy OCR trên mỗi lần quét, sau đó trích xuất ngày, người gửi/nhận, số tiền và liên hệ để mỗi tài liệu đến hộp thư đến đã được phân loại trước.

Tìm kiếm toàn văn

Tìm kiếm toàn văn bản được hỗ trợ bởi Solr trên mọi tài liệu — hóa đơn, hợp đồng, biên lai, tệp đính kèm email — với các bộ lọc theo thẻ, thư mục và trường.

Thu nạp Email và thư mục

Kéo tệp đính kèm hộp thư qua IMAP, chấp nhận tải lên HTTP từ máy quét và theo dõi một thư mục để tìm các tệp được thả qua SCP hoặc rsync.

Thẻ và trường tùy chỉnh

Ghi chú tài liệu bằng các thẻ, nhãn tổ chức, trường tùy chỉnh (số tiền, ngày hợp đồng, ngày hết hạn) và các tìm kiếm đã lưu tự động làm mới.

Đa người dùng và đa khách thuê

Mỗi "tập thể" là một không gian làm việc biệt lập với người dùng, tài liệu và siêu dữ liệu riêng, để các gia đình hoặc nhóm nhỏ chia sẻ một phiên bản mà không bị lẫn lộn dữ liệu.

Chuyển đổi tài liệu

Chuyển đổi các tệp HTML, Office, hình ảnh và email đến thành các tệp PDF có thể tìm kiếm thông qua WeasyPrint, Unoconv và Tesseract để lưu trữ đồng nhất.

Tại sao lại chạy Docspell trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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