Triển khai Docspell với 1 nhấp cài đặt.
Trình quản lý tài liệu tự lưu trữ tự động gắn thẻ các bản quét, email và tệp PDF, đồng thời giúp chúng có thể tìm kiếm toàn văn.
Chọn gói VPS cho Docspell
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Docspell
Docspell là một máy chủ quản lý tài liệu mã nguồn mở, tự host, được thiết kế cho các chồng giấy tờ đã được quét, tải xuống hoặc gửi qua email. Nó chạy OCR trên các tệp đến, trích xuất ngày, người gửi/nhận và số tiền bằng cách sử dụng NLP, đồng thời lưu trữ siêu dữ liệu có cấu trúc cùng với tài liệu gốc để toàn bộ kho lưu trữ có thể tìm kiếm toàn văn. Thẻ, trường tùy chỉnh, thư mục và các truy vấn đã lưu giúp việc quản lý giấy tờ gia đình, hóa đơn của người làm tự do hoặc hồ sơ doanh nghiệp nhỏ trong nhiều năm trở nên thực tế.
Việc tự host Docspell trên VPS của riêng bạn giúp giữ các giấy tờ nhạy cảm nhất — hồ sơ thuế, hóa đơn y tế, tài liệu pháp lý, biểu mẫu chính phủ — trong cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát thay vì một dịch vụ tài liệu SaaS. Bản triển khai đi kèm với PostgreSQL để lưu trữ, Solr để tìm kiếm toàn văn, và máy chủ Docspell rest cùng với worker joex cho OCR và chuyển đổi, với việc đăng ký lần đầu sẽ tạo tài khoản sở hữu kho lưu trữ tài liệu.
Các tính năng chính của Docspell
Trích xuất OCR + NLP
Chạy OCR trên mỗi lần quét, sau đó trích xuất ngày, người gửi/nhận, số tiền và liên hệ để mỗi tài liệu đến hộp thư đến đã được phân loại trước.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm toàn văn bản được hỗ trợ bởi Solr trên mọi tài liệu — hóa đơn, hợp đồng, biên lai, tệp đính kèm email — với các bộ lọc theo thẻ, thư mục và trường.
Thu nạp Email và thư mục
Kéo tệp đính kèm hộp thư qua IMAP, chấp nhận tải lên HTTP từ máy quét và theo dõi một thư mục để tìm các tệp được thả qua SCP hoặc rsync.
Thẻ và trường tùy chỉnh
Ghi chú tài liệu bằng các thẻ, nhãn tổ chức, trường tùy chỉnh (số tiền, ngày hợp đồng, ngày hết hạn) và các tìm kiếm đã lưu tự động làm mới.
Đa người dùng và đa khách thuê
Mỗi "tập thể" là một không gian làm việc biệt lập với người dùng, tài liệu và siêu dữ liệu riêng, để các gia đình hoặc nhóm nhỏ chia sẻ một phiên bản mà không bị lẫn lộn dữ liệu.
Chuyển đổi tài liệu
Chuyển đổi các tệp HTML, Office, hình ảnh và email đến thành các tệp PDF có thể tìm kiếm thông qua WeasyPrint, Unoconv và Tesseract để lưu trữ đồng nhất.
Tại sao lại chạy Docspell trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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