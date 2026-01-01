Cross-seed là một công cụ tự động hóa mã nguồn mở được thiết kế để giúp người dùng torrent tìm và thêm cross-seeds — các torrent tồn tại trên nhiều private tracker nhưng chia sẻ các tệp giống hệt nhau. Bằng cách so sánh các bản tải xuống hiện có của bạn với các indexer như Prowlarr hoặc Jackett, nó xác định các bản phát hành phù hợp và tự động thêm chúng vào ứng dụng torrent của bạn, cho phép bạn seed trên các tracker bổ sung mà không cần tải lại bất kỳ dữ liệu nào.

Chạy Cross-seed trên VPS đảm bảo hoạt động liên tục 24/7, quét tìm các cơ hội cross-seed mới bất cứ khi nào chúng xuất hiện. Nó tích hợp với các ứng dụng torrent phổ biến bao gồm qBittorrent, Deluge và rTorrent, đồng thời hỗ trợ đối sánh dựa trên dữ liệu hoạt động ngay cả khi tên bản phát hành khác nhau giữa các tracker.