Triển khai Cross-seed chỉ với một cú nhấp chuột.
Công cụ cross-seeding tự động tìm kiếm các torrent phù hợp trên các tracker riêng tư để tối đa hóa tỷ lệ seeding của bạn.
Chọn gói VPS cho Cross-seed
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Cross-seed
Cross-seed là một công cụ tự động hóa mã nguồn mở được thiết kế để giúp người dùng torrent tìm và thêm cross-seeds — các torrent tồn tại trên nhiều private tracker nhưng chia sẻ các tệp giống hệt nhau. Bằng cách so sánh các bản tải xuống hiện có của bạn với các indexer như Prowlarr hoặc Jackett, nó xác định các bản phát hành phù hợp và tự động thêm chúng vào ứng dụng torrent của bạn, cho phép bạn seed trên các tracker bổ sung mà không cần tải lại bất kỳ dữ liệu nào.
Chạy Cross-seed trên VPS đảm bảo hoạt động liên tục 24/7, quét tìm các cơ hội cross-seed mới bất cứ khi nào chúng xuất hiện. Nó tích hợp với các ứng dụng torrent phổ biến bao gồm qBittorrent, Deluge và rTorrent, đồng thời hỗ trợ đối sánh dựa trên dữ liệu hoạt động ngay cả khi tên bản phát hành khác nhau giữa các tracker.
Các tính năng chính của Cross-seed
Phân phối chéo tự động
Quét các bản tải xuống hiện có của bạn và tìm các torrent phù hợp trên các trình theo dõi khác để bạn có thể seed nhiều hơn mà không cần tải xuống bất kỳ thứ gì bổ sung.
Hỗ trợ đa trình theo dõi
Kết nối với Prowlarr hoặc Jackett để tìm kiếm trên hàng chục tracker riêng tư và công khai đồng thời từ một cấu hình duy nhất.
Tích hợp Torrent Client
Tương thích nguyên bản với qBittorrent, Deluge, Transmission và rTorrent để chèn torrent cross-seed trực tiếp vào client của bạn.
Đối sánh dựa trên dữ liệu
Đối sánh torrent theo nội dung và kích thước tệp thay vì chỉ theo tên, phát hiện các cross-seed ngay cả khi tiêu đề phát hành khác nhau giữa các tracker.
Chế độ Daemon
Chạy như một dịch vụ nền liên tục giám sát các lượt tải xuống mới và tự động tìm kiếm các cơ hội cross-seeding theo thời gian thực.
Tại sao lại chạy Cross-seed trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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