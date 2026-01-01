Triển khai GIMP với 1 nhấp cài đặt.
Trình chỉnh sửa ảnh mã nguồn mở chuyên nghiệp có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào thông qua giao diện máy tính từ xa.
Chọn gói VPS cho GIMP
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) là một trình chỉnh sửa đồ họa raster miễn phí, mã nguồn mở với bộ tính năng có thể so sánh với các công cụ thương mại. Nó xử lý chỉnh sửa ảnh, hiệu chỉnh màu sắc, ghép ảnh dựa trên lớp, vẽ kỹ thuật số và thiết kế đồ họa trong một ứng dụng duy nhất. Mẫu này chạy GIMP trong một môi trường máy tính để bàn có thể truy cập qua trình duyệt thông qua KasmVNC, vì vậy môi trường chỉnh sửa đầy đủ của bạn có thể truy cập được từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì cục bộ.
Hosting GIMP trên một VPS có nghĩa là các cọ vẽ tùy chỉnh, tập lệnh và tệp dự án của bạn luôn có sẵn từ bất kỳ máy nào. Tài nguyên CPU và RAM chuyên dụng xử lý các khung vẽ lớn và các tác vụ xuất hàng loạt mà một thiết bị cục bộ cấu hình thấp sẽ gặp khó khăn.
Các tính năng chính của GIMP
Truy cập trên nền trình duyệt
Truy cập không gian làm việc GIMP đầy đủ từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào thông qua KasmVNC — không yêu cầu cài đặt cục bộ trên bất kỳ thiết bị nào.
Công cụ chỉnh sửa ảnh nâng cao
Công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, hiệu chỉnh màu sắc, ánh xạ tông màu và phục hồi dành cho nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế.
Tổng hợp lớp
Chỉnh sửa dựa trên lớp với mặt nạ, chế độ hòa trộn và nhóm cho các bố cục hình ảnh phức tạp.
Tự động hóa kịch bản
Script-Fu và Python-Fu scripting tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và cho phép xử lý hàng loạt các bộ hình ảnh lớn.
Hỗ trợ nhiều định dạng
Mở, chỉnh sửa và xuất hàng trăm định dạng tệp bao gồm PSD, TIFF, WebP và RAW mà không cần công cụ chuyển đổi.
Tại sao lại chạy GIMP trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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