GIMP (GNU Image Manipulation Program) là một trình chỉnh sửa đồ họa raster miễn phí, mã nguồn mở với bộ tính năng có thể so sánh với các công cụ thương mại. Nó xử lý chỉnh sửa ảnh, hiệu chỉnh màu sắc, ghép ảnh dựa trên lớp, vẽ kỹ thuật số và thiết kế đồ họa trong một ứng dụng duy nhất. Mẫu này chạy GIMP trong một môi trường máy tính để bàn có thể truy cập qua trình duyệt thông qua KasmVNC, vì vậy môi trường chỉnh sửa đầy đủ của bạn có thể truy cập được từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì cục bộ.

Hosting GIMP trên một VPS có nghĩa là các cọ vẽ tùy chỉnh, tập lệnh và tệp dự án của bạn luôn có sẵn từ bất kỳ máy nào. Tài nguyên CPU và RAM chuyên dụng xử lý các khung vẽ lớn và các tác vụ xuất hàng loạt mà một thiết bị cục bộ cấu hình thấp sẽ gặp khó khăn.