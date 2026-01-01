Triển khai EmonCMS với 1 nhấp.
Ứng dụng web mã nguồn mở để ghi lại và trực quan hóa dữ liệu cảm biến năng lượng, nhiệt độ và môi trường theo thời gian.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với EmonCMS
EmonCMS là backend mã nguồn mở của dự án OpenEnergyMonitor, được xây dựng đặc biệt cho dữ liệu năng lượng, nhiệt độ và môi trường theo chuỗi thời gian. Không giống như các bảng điều khiển đa năng, mọi thành phần — từ các đường ống xử lý đầu vào đến các công cụ lưu trữ PHPFina và PHPTimeSeries — đều được tinh chỉnh để xử lý dữ liệu cảm biến độ phân giải cao trong nhiều năm trên phần cứng khiêm tốn.
Tự host EmonCMS trên một VPS giúp các phép đo từ hộ gia đình, năng lượng mặt trời, bơm nhiệt và IoT hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, mà không có giới hạn mỗi feed hoặc phí đăng ký cloud. Bộ MQTT broker, MariaDB và Redis đi kèm chấp nhận dữ liệu từ emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant và bất kỳ cảm biến nào có khả năng HTTP hoặc MQTT.
Các tính năng chính của EmonCMS
Nguồn cấp dữ liệu chuỗi thời gian
Các công cụ PHPFina và PHPTimeSeries tùy chỉnh lưu trữ dữ liệu cảm biến độ phân giải cao trong nhiều năm hiệu quả hơn nhiều so với một cơ sở dữ liệu SQL thông thường.
Đầu vào MQTT và HTTP
Nhận dữ liệu từ emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, hoặc bất kỳ thiết bị nào có thể xuất bản MQTT hoặc gọi API HTTP.
Xử lý đầu vào
Xâu chuỗi các chuyển đổi đơn vị, các bộ tích lũy công suất thành năng lượng, giới hạn tốc độ và nguồn cấp dữ liệu ảo mà không cần viết mã hoặc tập lệnh bên ngoài.
Bảng điều khiển và biểu đồ
Trình chỉnh sửa bảng điều khiển kéo và thả với biểu đồ đa chuỗi, đồng hồ đo và biểu đồ cột để trực quan hóa cảm biến trực tiếp và lịch sử.
Ứng dụng năng lượng
Ứng dụng được xây dựng sẵn cho điện mặt trời, bơm nhiệt, xe điện và tiêu thụ hộ gia đình cung cấp thông tin chi tiết mà không cần cấu hình thủ công.
REST API và xuất
Đọc và ghi mọi nguồn cấp dữ liệu thông qua một REST API được tài liệu hóa và xuất dữ liệu CSV thô để phân tích ngoại tuyến hoặc sao lưu.
Tại sao lại chạy EmonCMS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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