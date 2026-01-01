Giảm giá lên đến 69% cho EmonCMS

Triển khai EmonCMS với 1 nhấp.

Ứng dụng web mã nguồn mở để ghi lại và trực quan hóa dữ liệu cảm biến năng lượng, nhiệt độ và môi trường theo thời gian.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai EmonCMS với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho EmonCMS

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với EmonCMS

EmonCMS là backend mã nguồn mở của dự án OpenEnergyMonitor, được xây dựng đặc biệt cho dữ liệu năng lượng, nhiệt độ và môi trường theo chuỗi thời gian. Không giống như các bảng điều khiển đa năng, mọi thành phần — từ các đường ống xử lý đầu vào đến các công cụ lưu trữ PHPFina và PHPTimeSeries — đều được tinh chỉnh để xử lý dữ liệu cảm biến độ phân giải cao trong nhiều năm trên phần cứng khiêm tốn.

Tự host EmonCMS trên một VPS giúp các phép đo từ hộ gia đình, năng lượng mặt trời, bơm nhiệt và IoT hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, mà không có giới hạn mỗi feed hoặc phí đăng ký cloud. Bộ MQTT broker, MariaDB và Redis đi kèm chấp nhận dữ liệu từ emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant và bất kỳ cảm biến nào có khả năng HTTP hoặc MQTT.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của EmonCMS

Nguồn cấp dữ liệu chuỗi thời gian

Các công cụ PHPFina và PHPTimeSeries tùy chỉnh lưu trữ dữ liệu cảm biến độ phân giải cao trong nhiều năm hiệu quả hơn nhiều so với một cơ sở dữ liệu SQL thông thường.

Đầu vào MQTT và HTTP

Nhận dữ liệu từ emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, hoặc bất kỳ thiết bị nào có thể xuất bản MQTT hoặc gọi API HTTP.

Xử lý đầu vào

Xâu chuỗi các chuyển đổi đơn vị, các bộ tích lũy công suất thành năng lượng, giới hạn tốc độ và nguồn cấp dữ liệu ảo mà không cần viết mã hoặc tập lệnh bên ngoài.

Bảng điều khiển và biểu đồ

Trình chỉnh sửa bảng điều khiển kéo và thả với biểu đồ đa chuỗi, đồng hồ đo và biểu đồ cột để trực quan hóa cảm biến trực tiếp và lịch sử.

Ứng dụng năng lượng

Ứng dụng được xây dựng sẵn cho điện mặt trời, bơm nhiệt, xe điện và tiêu thụ hộ gia đình cung cấp thông tin chi tiết mà không cần cấu hình thủ công.

REST API và xuất

Đọc và ghi mọi nguồn cấp dữ liệu thông qua một REST API được tài liệu hóa và xuất dữ liệu CSV thô để phân tích ngoại tuyến hoặc sao lưu.

Tại sao lại chạy EmonCMS trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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