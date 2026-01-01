EmonCMS là backend mã nguồn mở của dự án OpenEnergyMonitor, được xây dựng đặc biệt cho dữ liệu năng lượng, nhiệt độ và môi trường theo chuỗi thời gian. Không giống như các bảng điều khiển đa năng, mọi thành phần — từ các đường ống xử lý đầu vào đến các công cụ lưu trữ PHPFina và PHPTimeSeries — đều được tinh chỉnh để xử lý dữ liệu cảm biến độ phân giải cao trong nhiều năm trên phần cứng khiêm tốn.

Tự host EmonCMS trên một VPS giúp các phép đo từ hộ gia đình, năng lượng mặt trời, bơm nhiệt và IoT hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, mà không có giới hạn mỗi feed hoặc phí đăng ký cloud. Bộ MQTT broker, MariaDB và Redis đi kèm chấp nhận dữ liệu từ emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant và bất kỳ cảm biến nào có khả năng HTTP hoặc MQTT.