Triển khai Spacedrive với 1 nhấp cài đặt.
Trình quản lý tệp mã nguồn mở hợp nhất các tệp của bạn trên các ổ đĩa cục bộ, bộ nhớ ngoài và đám mây thành một thư viện có thể tìm kiếm.
Chọn gói VPS cho Spacedrive
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Spacedrive
Spacedrive là một hệ thống tệp phân tán ảo (VDFS) tạo ra một danh mục thông minh, duy nhất cho tất cả các tệp của bạn — bất kể chúng nằm ở đâu. Các ổ đĩa cục bộ, bộ nhớ ngoài và dịch vụ đám mây được hợp nhất thành một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm duy nhất với tính năng gắn thẻ, bộ lọc siêu dữ liệu, phát hiện trùng lặp và tạo hình thu nhỏ. Không giống như các trình khám phá tệp truyền thống, Spacedrive coi toàn bộ thư viện kỹ thuật số của bạn là dữ liệu có cấu trúc mà bạn có thể truy vấn và sắp xếp ở quy mô lớn.
Tự lưu trữ máy chủ Spacedrive trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một trung tâm vĩnh viễn, luôn hoạt động cho hệ thống tổ chức tệp của bạn với xác thực quản trị viên tích hợp — mà không cần tải dữ liệu của bạn lên bất kỳ dịch vụ đám mây bên thứ ba nào.
Các tính năng chính của Spacedrive
Thư viện tệp thống nhất
Lập chỉ mục các tệp trên các ổ đĩa cục bộ, bộ nhớ ngoài và vị trí đám mây vào một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm duy nhất — không còn phải tìm kiếm ở nhiều nơi nữa.
Gắn thẻ thông minh
Sắp xếp tệp với các thẻ tùy chỉnh và bộ lọc siêu dữ liệu để bạn có thể tìm thấy chính xác thứ mình cần bất kể nó được lưu trữ ở đâu.
Phát hiện trùng lặp
Tự động xác định các tệp trùng lặp trong thư viện của bạn, giúp bạn giải phóng dung lượng lưu trữ và giữ cho bộ sưu tập của bạn gọn gàng.
Xem trước phương tiện
Tạo hình thu nhỏ và bản xem trước cho ảnh và video để bạn có thể duyệt thư viện của mình một cách trực quan mà không cần mở từng tệp riêng lẻ.
Peer-to-peer sync
Đồng bộ hóa thư viện đã sắp xếp của bạn trên nhiều thiết bị để các thẻ, bộ sưu tập và siêu dữ liệu của bạn luôn được cập nhật ở mọi nơi.
Tại sao lại chạy Spacedrive trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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