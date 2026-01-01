Spacedrive là một hệ thống tệp phân tán ảo (VDFS) tạo ra một danh mục thông minh, duy nhất cho tất cả các tệp của bạn — bất kể chúng nằm ở đâu. Các ổ đĩa cục bộ, bộ nhớ ngoài và dịch vụ đám mây được hợp nhất thành một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm duy nhất với tính năng gắn thẻ, bộ lọc siêu dữ liệu, phát hiện trùng lặp và tạo hình thu nhỏ. Không giống như các trình khám phá tệp truyền thống, Spacedrive coi toàn bộ thư viện kỹ thuật số của bạn là dữ liệu có cấu trúc mà bạn có thể truy vấn và sắp xếp ở quy mô lớn.

Tự lưu trữ máy chủ Spacedrive trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một trung tâm vĩnh viễn, luôn hoạt động cho hệ thống tổ chức tệp của bạn với xác thực quản trị viên tích hợp — mà không cần tải dữ liệu của bạn lên bất kỳ dịch vụ đám mây bên thứ ba nào.