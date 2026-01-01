Posterr là một ứng dụng Node.js mã nguồn mở mô phỏng các bảng áp phích kỹ thuật số thường thấy ở sảnh rạp chiếu phim. Nó đọc trạng thái trực tiếp của Plex Media Server của bạn và hiển thị tiêu đề đang phát, các lựa chọn theo yêu cầu từ các thư viện đã chọn, cùng với các bản phát hành sắp ra mắt được lấy từ Sonarr, Radarr và Readarr.

Việc tự host Posterr trên VPS giúp màn hình luôn khả dụng từ bất kỳ trình duyệt, điện thoại, máy tính bảng, Fire Stick hoặc màn hình gắn tường nào — mà không cần phụ thuộc vào việc máy tính gia đình đang hoạt động. Nó kết nối với Plex và arr stack qua mạng, vì vậy nó hoạt động cho dù dịch vụ media của bạn chạy trên cùng một VPS hay trên một máy chủ gia đình từ xa.