Triển khai Posterr với 1 nhấp.
Bảng hiệu poster kỹ thuật số đang phát biến bất kỳ trình duyệt nào thành màn hình kiểu rạp chiếu phim cho thư viện Plex.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Posterr
Posterr là một ứng dụng Node.js mã nguồn mở mô phỏng các bảng áp phích kỹ thuật số thường thấy ở sảnh rạp chiếu phim. Nó đọc trạng thái trực tiếp của Plex Media Server của bạn và hiển thị tiêu đề đang phát, các lựa chọn theo yêu cầu từ các thư viện đã chọn, cùng với các bản phát hành sắp ra mắt được lấy từ Sonarr, Radarr và Readarr.
Việc tự host Posterr trên VPS giúp màn hình luôn khả dụng từ bất kỳ trình duyệt, điện thoại, máy tính bảng, Fire Stick hoặc màn hình gắn tường nào — mà không cần phụ thuộc vào việc máy tính gia đình đang hoạt động. Nó kết nối với Plex và arr stack qua mạng, vì vậy nó hoạt động cho dù dịch vụ media của bạn chạy trên cùng một VPS hay trên một máy chủ gia đình từ xa.
Các tính năng chính của Posterr
Màn hình đang phát
Hiển thị áp phích phim, chương trình TV và nhạc trực tiếp với thời lượng, hãng sản xuất, xếp hạng nội dung và thanh tiến trình có nhận biết chuyển mã.
Slide sắp ra mắt
Lấy phim sắp chiếu từ Radarr, các tập và buổi công chiếu mùa từ Sonarr, và sách mới từ Readarr.
Các lựa chọn thư viện theo yêu cầu
Luân phiên các tựa phim ngẫu nhiên từ các thư viện Plex đã chọn để màn hình luôn thú vị ngay cả khi không có gì đang phát trực tuyến.
Sẵn sàng đa màn hình
Tự động điều chỉnh tỷ lệ từ 320px lên đến 4K, hỗ trợ chế độ dọc hoặc ngang, và bao gồm bộ hẹn giờ ngủ với điều khiển màn hình CEC.
Trang trình bày và chủ đề tùy chỉnh
Kết hợp hình ảnh, hình nền và chủ đề của riêng bạn, hoặc nhúng các trang web bên ngoài làm các slide xoay vòng bổ sung.
Trivia và Awtrix
Chạy một trò đố vui về phim tích hợp giữa các slide và phản chiếu dữ liệu đang phát đến màn hình ma trận LED Awtrix.
Tại sao lại chạy Posterr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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