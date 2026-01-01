Giảm giá lên đến 69% cho Zammad

Triển khai Zammad với 1 nhấp.

Helpdesk mã nguồn mở và nền tảng hỗ trợ khách hàng biến email, trò chuyện và các kênh mạng xã hội thành một quy trình xử lý yêu cầu duy nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
223.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Zammad với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Zammad

Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Zammad

Zammad là một hệ thống hỗ trợ khách hàng (helpdesk) mã nguồn mở hoàn chỉnh, hợp nhất các cuộc trò chuyện qua email, chat, điện thoại, Twitter, Facebook và Telegram vào một hàng đợi ticket duy nhất. Các nhân viên làm việc từ một hộp thư đến trong khi khách hàng liên hệ với bạn qua bất kỳ kênh nào họ muốn, và mọi tương tác đều được ghi lại trong một hồ sơ khách hàng thống nhất với lịch sử kiểm toán đầy đủ.

Tự host Zammad trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu khách hàng, bản ghi cuộc trò chuyện và các chỉ số SLA nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không phải trả phí cấp phép cho mỗi nhân viên. Nền tảng này có thể mở rộng từ một bộ phận hỗ trợ một người đến một hoạt động đa nhóm với các quy trình làm việc tùy chỉnh, bài viết cơ sở kiến thức và tính năng theo dõi thời gian.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Zammad

Hộp thư đa kênh

Kéo các yêu cầu hỗ trợ từ email, web chat, Telegram, Twitter, Facebook và điện thoại vào một hàng đợi để nhân viên không bao giờ phải chuyển đổi giữa các công cụ.

SLA và leo thang

Xác định mục tiêu phản hồi và giải quyết theo từng khách hàng hoặc loại yêu cầu, với các cảnh báo tự động khi thời hạn bị trễ.

Cơ sở kiến thức

Xuất bản các bài viết công khai và nội bộ với hỗ trợ đa ngôn ngữ để giảm thiểu các yêu cầu lặp lại và đào tạo nhân viên mới nhanh hơn.

Tìm kiếm toàn văn

Tìm kiếm được hỗ trợ bởi Elasticsearch trên mọi phiếu yêu cầu, bài viết và hồ sơ khách hàng trả về kết quả trong vài mili giây ngay cả khi ở quy mô lớn.

Quy trình làm việc tùy chỉnh

Xây dựng các tự động hóa dựa trên trình kích hoạt và các tác vụ theo lịch trình để định tuyến yêu cầu hỗ trợ, gửi phản hồi và cập nhật các trường mà không cần viết mã.

REST API và Webhooks

Tích hợp Zammad với CRMs, các công cụ giám sát và chatbot thông qua một REST API toàn diện và webhook gửi đi.

Tại sao lại chạy Zammad trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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