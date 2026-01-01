Zammad là một hệ thống hỗ trợ khách hàng (helpdesk) mã nguồn mở hoàn chỉnh, hợp nhất các cuộc trò chuyện qua email, chat, điện thoại, Twitter, Facebook và Telegram vào một hàng đợi ticket duy nhất. Các nhân viên làm việc từ một hộp thư đến trong khi khách hàng liên hệ với bạn qua bất kỳ kênh nào họ muốn, và mọi tương tác đều được ghi lại trong một hồ sơ khách hàng thống nhất với lịch sử kiểm toán đầy đủ.

Tự host Zammad trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu khách hàng, bản ghi cuộc trò chuyện và các chỉ số SLA nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không phải trả phí cấp phép cho mỗi nhân viên. Nền tảng này có thể mở rộng từ một bộ phận hỗ trợ một người đến một hoạt động đa nhóm với các quy trình làm việc tùy chỉnh, bài viết cơ sở kiến thức và tính năng theo dõi thời gian.