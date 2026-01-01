Triển khai Zammad với 1 nhấp.
Helpdesk mã nguồn mở và nền tảng hỗ trợ khách hàng biến email, trò chuyện và các kênh mạng xã hội thành một quy trình xử lý yêu cầu duy nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Zammad
Zammad là một hệ thống hỗ trợ khách hàng (helpdesk) mã nguồn mở hoàn chỉnh, hợp nhất các cuộc trò chuyện qua email, chat, điện thoại, Twitter, Facebook và Telegram vào một hàng đợi ticket duy nhất. Các nhân viên làm việc từ một hộp thư đến trong khi khách hàng liên hệ với bạn qua bất kỳ kênh nào họ muốn, và mọi tương tác đều được ghi lại trong một hồ sơ khách hàng thống nhất với lịch sử kiểm toán đầy đủ.
Tự host Zammad trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu khách hàng, bản ghi cuộc trò chuyện và các chỉ số SLA nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không phải trả phí cấp phép cho mỗi nhân viên. Nền tảng này có thể mở rộng từ một bộ phận hỗ trợ một người đến một hoạt động đa nhóm với các quy trình làm việc tùy chỉnh, bài viết cơ sở kiến thức và tính năng theo dõi thời gian.
Các tính năng chính của Zammad
Hộp thư đa kênh
Kéo các yêu cầu hỗ trợ từ email, web chat, Telegram, Twitter, Facebook và điện thoại vào một hàng đợi để nhân viên không bao giờ phải chuyển đổi giữa các công cụ.
SLA và leo thang
Xác định mục tiêu phản hồi và giải quyết theo từng khách hàng hoặc loại yêu cầu, với các cảnh báo tự động khi thời hạn bị trễ.
Cơ sở kiến thức
Xuất bản các bài viết công khai và nội bộ với hỗ trợ đa ngôn ngữ để giảm thiểu các yêu cầu lặp lại và đào tạo nhân viên mới nhanh hơn.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm được hỗ trợ bởi Elasticsearch trên mọi phiếu yêu cầu, bài viết và hồ sơ khách hàng trả về kết quả trong vài mili giây ngay cả khi ở quy mô lớn.
Quy trình làm việc tùy chỉnh
Xây dựng các tự động hóa dựa trên trình kích hoạt và các tác vụ theo lịch trình để định tuyến yêu cầu hỗ trợ, gửi phản hồi và cập nhật các trường mà không cần viết mã.
REST API và Webhooks
Tích hợp Zammad với CRMs, các công cụ giám sát và chatbot thông qua một REST API toàn diện và webhook gửi đi.
Tại sao lại chạy Zammad trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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