Triển khai Zipline với một nhấp cài đặt.
Máy chủ tải lên tệp và hình ảnh tương thích với ShareX, với bảng điều khiển đẹp mắt và công cụ rút gọn liên kết tích hợp sẵn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Zipline
Zipline là một máy chủ tải lên tệp và hình ảnh tự host được thiết kế cho người dùng chuyên nghiệp, những người cần chia sẻ nhanh chóng, đáng tin cậy với toàn quyền kiểm soát dữ liệu của họ. Nó hỗ trợ ShareX, Flameshot và các công cụ chụp màn hình khác ngay lập tức, biến nó thành một sự thay thế liền mạch cho các dịch vụ tải lên đám mây như Imgur hoặc file.io.
Ngoài việc tải lên đơn giản, Zipline còn bao gồm rút gọn URL, kho lưu trữ mã, tổ chức thư mục, tùy chỉnh nhúng và quản lý người dùng. Việc tự host trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dung lượng lưu trữ không giới hạn, không giới hạn kích thước tệp và quyền riêng tư hoàn toàn cho mỗi lần tải lên.
Các tính năng chính của Zipline
Tích hợp ShareX
Hỗ trợ gốc cho ShareX, Flameshot và trình tải lên tùy chỉnh cho phép bạn chụp và chia sẻ ảnh chụp màn hình trong vài giây.
Trình rút gọn URL tích hợp
Rút gọn liên kết cùng với tải lên tệp từ một bảng điều khiển duy nhất mà không cần dịch vụ riêng.
Quản lý người dùng
Tạo nhiều tài khoản với hạn mức tải lên, quyền và thư viện tệp riêng biệt.
Tùy chỉnh nhúng
Tùy chỉnh nhúng OpenGraph để các liên kết được chia sẻ hiển thị bản xem trước phong phú trên Discord, Slack và mạng xã hội.
Mã paste bin
Chia sẻ đoạn mã được tô sáng cú pháp với tính năng tự động phát hiện ngôn ngữ và các tùy chọn hết hạn.
Tại sao lại chạy Zipline trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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