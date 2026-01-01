Zipline là một máy chủ tải lên tệp và hình ảnh tự host được thiết kế cho người dùng chuyên nghiệp, những người cần chia sẻ nhanh chóng, đáng tin cậy với toàn quyền kiểm soát dữ liệu của họ. Nó hỗ trợ ShareX, Flameshot và các công cụ chụp màn hình khác ngay lập tức, biến nó thành một sự thay thế liền mạch cho các dịch vụ tải lên đám mây như Imgur hoặc file.io.

Ngoài việc tải lên đơn giản, Zipline còn bao gồm rút gọn URL, kho lưu trữ mã, tổ chức thư mục, tùy chỉnh nhúng và quản lý người dùng. Việc tự host trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dung lượng lưu trữ không giới hạn, không giới hạn kích thước tệp và quyền riêng tư hoàn toàn cho mỗi lần tải lên.