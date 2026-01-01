Triển khai Workout Cool với 1 nhấp.
Nền tảng huấn luyện thể dục mã nguồn mở để xây dựng kế hoạch tập luyện, theo dõi tiến độ và quản lý thư viện bài tập cá nhân.
Chọn gói VPS cho Workout Cool
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Workout Cool
Workout Cool là một nền tảng huấn luyện thể hình tự lưu trữ, cung cấp cơ sở dữ liệu bài tập toàn diện, công cụ xây dựng kế hoạch tập luyện có cấu trúc và theo dõi buổi tập — tất cả đều chạy trên máy chủ của riêng bạn mà không có phí đăng ký hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Người dùng có thể duyệt các bài tập với video hướng dẫn minh họa, xây dựng các chương trình tập luyện tùy chỉnh được sắp xếp theo nhóm cơ hoặc mục tiêu tập luyện, và ghi lại các buổi tập để theo dõi hiệu suất theo thời gian.
Không giống như các ứng dụng thể hình được lưu trữ khóa dữ liệu lịch sử đằng sau các gói đăng ký, Workout Cool lưu trữ tất cả lịch sử tập luyện trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Nền tảng hỗ trợ xác thực bằng email và mật khẩu cùng với Google OAuth tùy chọn, và thư viện bài tập nhúng có thể được điền sẵn dữ liệu mẫu khi khởi chạy lần đầu.
Các tính năng chính của Workout Cool
Thư viện bài tập
Duyệt qua cơ sở dữ liệu toàn diện về các bài tập với video hướng dẫn minh họa được sắp xếp theo nhóm cơ, thiết bị và loại hình tập luyện.
Trình tạo kế hoạch tập luyện
Tạo các chương trình tập luyện nhiều ngày có cấu trúc với các lựa chọn bài tập tùy chỉnh, số hiệp, số lần lặp và thời gian nghỉ cho bất kỳ mục tiêu thể chất nào.
Ghi nhật ký phiên
Ghi lại mọi buổi tập với dữ liệu hiệu suất thực tế để bạn có thể theo dõi sự tiến bộ về mức tạ và khối lượng theo thời gian.
Theo dõi tiến độ
Trực quan hóa sự tăng cường sức mạnh và sự nhất quán trong tập luyện bằng các biểu đồ hiển thị xu hướng hiệu suất qua các buổi tập và các chương trình tập luyện.
Lọc nhóm cơ
Lọc và khám phá các bài tập theo nhóm cơ mục tiêu để xây dựng các chương trình cân bằng bao gồm mọi bộ phận của cơ thể.
Tại sao lại chạy Workout Cool trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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