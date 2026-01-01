Workout Cool là một nền tảng huấn luyện thể hình tự lưu trữ, cung cấp cơ sở dữ liệu bài tập toàn diện, công cụ xây dựng kế hoạch tập luyện có cấu trúc và theo dõi buổi tập — tất cả đều chạy trên máy chủ của riêng bạn mà không có phí đăng ký hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Người dùng có thể duyệt các bài tập với video hướng dẫn minh họa, xây dựng các chương trình tập luyện tùy chỉnh được sắp xếp theo nhóm cơ hoặc mục tiêu tập luyện, và ghi lại các buổi tập để theo dõi hiệu suất theo thời gian.

Không giống như các ứng dụng thể hình được lưu trữ khóa dữ liệu lịch sử đằng sau các gói đăng ký, Workout Cool lưu trữ tất cả lịch sử tập luyện trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Nền tảng hỗ trợ xác thực bằng email và mật khẩu cùng với Google OAuth tùy chọn, và thư viện bài tập nhúng có thể được điền sẵn dữ liệu mẫu khi khởi chạy lần đầu.