ToolJet là một nền tảng low-code mã nguồn mở, cung cấp cho các nhóm một trình xây dựng kéo và thả trực quan để tạo các công cụ nội bộ, bảng quản trị và ứng dụng CRUD trong một phần nhỏ thời gian phát triển thông thường. Với hơn 40 thành phần UI tích hợp sẵn và các trình kết nối gốc cho hơn 50 dịch vụ — bao gồm PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets và Stripe — các nhóm có thể xây dựng các ứng dụng dựa trên dữ liệu mà không cần viết nhiều mã frontend.

Tự host ToolJet trên VPS của riêng bạn giúp giữ cấu hình công cụ nội bộ, thông tin xác thực nguồn dữ liệu và logic nghiệp vụ hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Không có giá theo chỗ ngồi, không giới hạn sử dụng và không có bên thứ ba nào truy cập dữ liệu vận hành của bạn.