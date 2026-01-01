Triển khai ToolJet chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng low-code mã nguồn mở để xây dựng và triển khai các công cụ nội bộ, bảng điều khiển và bảng quản trị với hơn 50 tích hợp nguồn dữ liệu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ToolJet
ToolJet là một nền tảng low-code mã nguồn mở, cung cấp cho các nhóm một trình xây dựng kéo và thả trực quan để tạo các công cụ nội bộ, bảng quản trị và ứng dụng CRUD trong một phần nhỏ thời gian phát triển thông thường. Với hơn 40 thành phần UI tích hợp sẵn và các trình kết nối gốc cho hơn 50 dịch vụ — bao gồm PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets và Stripe — các nhóm có thể xây dựng các ứng dụng dựa trên dữ liệu mà không cần viết nhiều mã frontend.
Tự host ToolJet trên VPS của riêng bạn giúp giữ cấu hình công cụ nội bộ, thông tin xác thực nguồn dữ liệu và logic nghiệp vụ hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Không có giá theo chỗ ngồi, không giới hạn sử dụng và không có bên thứ ba nào truy cập dữ liệu vận hành của bạn.
Các tính năng chính của ToolJet
50+ trình kết nối nguồn dữ liệu
Kết nối với cơ sở dữ liệu, API REST, điểm cuối GraphQL và các công cụ SaaS bao gồm Google Sheets, Stripe và Salesforce mà không cần viết mã tích hợp tùy chỉnh.
Trình tạo Kéo và thả Trực quan
Tạo bố cục giao diện người dùng từ hơn 40 thành phần dựng sẵn — bảng, biểu mẫu, biểu đồ, cửa sổ bật lên — mà không cần viết HTML hoặc CSS, và liên kết chúng trực tiếp với các truy vấn dữ liệu.
Logic JavaScript & Python
Thêm các chuyển đổi dữ liệu và logic nghiệp vụ trực tiếp vào các truy vấn bằng JavaScript hoặc Python, giúp người dùng thành thạo kiểm soát hoàn toàn mà không cần rời khỏi nền tảng.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Xác định quyền truy cập chi tiết cho từng ứng dụng và không gian làm việc để mỗi thành viên trong nhóm chỉ có thể truy cập các công cụ và dữ liệu liên quan đến vai trò của họ.
Git Đồng bộ
Các định nghĩa ứng dụng quản lý phiên bản bằng cách đồng bộ hóa với kho lưu trữ Git, cho phép đánh giá mã, kiểm toán và khôi phục cho các công cụ nội bộ quan trọng.
Tại sao lại chạy ToolJet trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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