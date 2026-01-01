Giảm giá lên đến 69% cho Hiccup

Triển khai Hiccup với 1 nhấp.

Một trang bắt đầu nhanh, tĩnh để sắp xếp các liên kết và dấu trang quan trọng nhất của bạn ở một nơi.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Hiccup với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Hiccup

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Hiccup

Hiccup là một trang khởi động tĩnh mã nguồn mở, nhẹ, được thiết kế để đặt các liên kết bạn sử dụng nhiều nhất ở vị trí trung tâm và dễ thấy.

Được xây dựng dưới dạng ứng dụng React được phục vụ bởi Nginx, nó không yêu cầu cơ sở dữ liệu hay backend — chỉ là một tệp cấu hình JSON mà bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp hoặc quản lý thông qua trình chỉnh sửa cấu hình tích hợp. Các thẻ nổi bật, danh mục được sắp xếp và thanh tìm kiếm đa nhà cung cấp mạnh mẽ giúp bạn chuyển đến bất kỳ dấu trang nào từ một tab duy nhất một cách cực kỳ nhanh chóng.

Tự host Hiccup trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dấu trang của bạn vẫn riêng tư, tải ngay lập tức từ các tệp tĩnh và vẫn có thể truy cập từ mọi thiết bị. Với hỗ trợ PWA, phím tắt, quản lý liên kết kéo và thả, cùng chế độ chỉ đọc cho màn hình được chia sẻ, Hiccup phù hợp như một trang khởi động trình duyệt cá nhân hoặc một bảng điều khiển gia đình cho các dịch vụ được chia sẻ.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Hiccup

Tìm kiếm đa nhà cung cấp

Tìm kiếm trên Google, DuckDuckGo, Amazon và các nhà cung cấp tùy chỉnh đồng thời, hoặc truy cập trực tiếp vào một liên kết đã lưu theo tên hoặc thẻ.

Trình chỉnh sửa cấu hình JSON

Quản lý toàn bộ bảng điều khiển của bạn thông qua trình chỉnh sửa cấu hình tích hợp sẵn — tải từ URL hoặc tệp cục bộ, xem trước nhiều cấu hình và tải xuống các bản sao lưu bất cứ lúc nào.

Kéo và thả Liên kết

Thêm hoặc cập nhật liên kết và hình nền thẻ bằng cách kéo URL hoặc hình ảnh từ một cửa sổ trình duyệt khác trực tiếp vào bất kỳ thẻ nào.

Điều hướng bàn phím

Hỗ trợ phím tắt đầy đủ cho phép bạn mở liên kết, chuyển đổi chế độ chỉnh sửa và điều hướng bảng điều khiển mà không cần chạm vào chuột.

PWA và Sẵn sàng di động

Cài đặt Hiccup dưới dạng ứng dụng web tiến bộ trên mọi thiết bị để truy cập nhanh chóng từ màn hình chính vào tất cả các dấu trang của bạn từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.

Tại sao lại chạy Hiccup trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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