Hiccup là một trang khởi động tĩnh mã nguồn mở, nhẹ, được thiết kế để đặt các liên kết bạn sử dụng nhiều nhất ở vị trí trung tâm và dễ thấy.

Được xây dựng dưới dạng ứng dụng React được phục vụ bởi Nginx, nó không yêu cầu cơ sở dữ liệu hay backend — chỉ là một tệp cấu hình JSON mà bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp hoặc quản lý thông qua trình chỉnh sửa cấu hình tích hợp. Các thẻ nổi bật, danh mục được sắp xếp và thanh tìm kiếm đa nhà cung cấp mạnh mẽ giúp bạn chuyển đến bất kỳ dấu trang nào từ một tab duy nhất một cách cực kỳ nhanh chóng.

Tự host Hiccup trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dấu trang của bạn vẫn riêng tư, tải ngay lập tức từ các tệp tĩnh và vẫn có thể truy cập từ mọi thiết bị. Với hỗ trợ PWA, phím tắt, quản lý liên kết kéo và thả, cùng chế độ chỉ đọc cho màn hình được chia sẻ, Hiccup phù hợp như một trang khởi động trình duyệt cá nhân hoặc một bảng điều khiển gia đình cho các dịch vụ được chia sẻ.