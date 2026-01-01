Triển khai Hiccup với 1 nhấp.
Một trang bắt đầu nhanh, tĩnh để sắp xếp các liên kết và dấu trang quan trọng nhất của bạn ở một nơi.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Hiccup
Hiccup là một trang khởi động tĩnh mã nguồn mở, nhẹ, được thiết kế để đặt các liên kết bạn sử dụng nhiều nhất ở vị trí trung tâm và dễ thấy.
Được xây dựng dưới dạng ứng dụng React được phục vụ bởi Nginx, nó không yêu cầu cơ sở dữ liệu hay backend — chỉ là một tệp cấu hình JSON mà bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp hoặc quản lý thông qua trình chỉnh sửa cấu hình tích hợp. Các thẻ nổi bật, danh mục được sắp xếp và thanh tìm kiếm đa nhà cung cấp mạnh mẽ giúp bạn chuyển đến bất kỳ dấu trang nào từ một tab duy nhất một cách cực kỳ nhanh chóng.
Tự host Hiccup trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dấu trang của bạn vẫn riêng tư, tải ngay lập tức từ các tệp tĩnh và vẫn có thể truy cập từ mọi thiết bị. Với hỗ trợ PWA, phím tắt, quản lý liên kết kéo và thả, cùng chế độ chỉ đọc cho màn hình được chia sẻ, Hiccup phù hợp như một trang khởi động trình duyệt cá nhân hoặc một bảng điều khiển gia đình cho các dịch vụ được chia sẻ.
Các tính năng chính của Hiccup
Tìm kiếm đa nhà cung cấp
Tìm kiếm trên Google, DuckDuckGo, Amazon và các nhà cung cấp tùy chỉnh đồng thời, hoặc truy cập trực tiếp vào một liên kết đã lưu theo tên hoặc thẻ.
Trình chỉnh sửa cấu hình JSON
Quản lý toàn bộ bảng điều khiển của bạn thông qua trình chỉnh sửa cấu hình tích hợp sẵn — tải từ URL hoặc tệp cục bộ, xem trước nhiều cấu hình và tải xuống các bản sao lưu bất cứ lúc nào.
Kéo và thả Liên kết
Thêm hoặc cập nhật liên kết và hình nền thẻ bằng cách kéo URL hoặc hình ảnh từ một cửa sổ trình duyệt khác trực tiếp vào bất kỳ thẻ nào.
Điều hướng bàn phím
Hỗ trợ phím tắt đầy đủ cho phép bạn mở liên kết, chuyển đổi chế độ chỉnh sửa và điều hướng bảng điều khiển mà không cần chạm vào chuột.
PWA và Sẵn sàng di động
Cài đặt Hiccup dưới dạng ứng dụng web tiến bộ trên mọi thiết bị để truy cập nhanh chóng từ màn hình chính vào tất cả các dấu trang của bạn từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.
Tại sao lại chạy Hiccup trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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