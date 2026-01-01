Triển khai Element với 1 nhấp.
Ứng dụng nhắn tin an toàn dựa trên Matrix với mã hóa đầu cuối dành cho các đội nhóm và cộng đồng tự chủ dữ liệu của họ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Element
Element là một nền tảng nhắn tin và cộng tác mã nguồn mở được xây dựng trên giao thức Matrix. Nó cung cấp tính năng nhắn tin được mã hóa đầu cuối, cuộc gọi thoại và video, và chia sẻ tệp theo mặc định, với khả năng kết nối với bất kỳ máy chủ nhà Matrix nào — bao gồm các phiên bản Synapse tự lưu trữ hoặc các máy chủ công cộng như matrix.org.
Tự lưu trữ Element trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát cơ sở hạ tầng nhắn tin của mình. Bạn có thể cấu hình cài đặt liên kết, thực thi các chính sách bảo mật, tích hợp với máy chủ nhà Matrix của riêng bạn và đảm bảo các thông tin liên lạc kinh doanh nhạy cảm không bao giờ đi qua cơ sở hạ tầng đám mây của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Element
Mã hóa đầu cuối
Tất cả tin nhắn được mã hóa mặc định sử dụng giao thức Matrix Olm/Megolm, đảm bảo chỉ những người tham gia được chỉ định mới có thể đọc các cuộc trò chuyện.
Mạng Ma trận Mở
Kết nối với bất kỳ máy chủ Matrix nào và giao tiếp trên các máy khách tương thích với Matrix khác nhau, cho phép liên kết mà không bị khóa nền tảng.
Đồng bộ đa nền tảng
Lịch sử tin nhắn được đồng bộ hóa trên web, máy tính để bàn, iOS và Android đảm bảo các cuộc trò chuyện có thể truy cập được trên mọi thiết bị theo thời gian thực.
Cuộc gọi thoại và video
Cuộc gọi thoại và video được mã hóa tích hợp sẵn với tính năng chia sẻ màn hình hỗ trợ cộng tác theo thời gian thực mà không cần rời khỏi giao diện nhắn tin.
Tích hợp cầu nối
Các cầu nối kết nối Element với Slack, IRC, Telegram và các nền tảng nhắn tin khác, hợp nhất các giao tiếp vào một giao diện duy nhất.
Tại sao lại chạy Element trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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