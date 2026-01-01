OpenSpeedTest là một ứng dụng kiểm tra tốc độ HTML5 miễn phí, mã nguồn mở chạy hoàn toàn trong trình duyệt mà không yêu cầu Flash, Java hoặc bất kỳ phần mềm phía máy khách nào. Nó đo lường chính xác tốc độ tải xuống, tốc độ tải lên, ping và jitter từ bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào trên điện thoại, máy tính bảng, TV thông minh và máy tính để bàn.

Tự host OpenSpeedTest trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một điểm cuối đo lường riêng tư, không thiên vị gần với các ứng dụng được host của bạn. Không giống như các dịch vụ kiểm tra tốc độ công cộng bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ với ISP, phiên bản của bạn đo lường hiệu suất thực tế đến máy chủ của riêng bạn — lý tưởng để chẩn đoán các sự cố mạng, xác minh tốc độ ISP và đánh giá hiệu suất kết nối VPN mà không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào với bên thứ ba.