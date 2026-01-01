Triển khai OpenSpeedTest với 1 nhấp.
Kiểm tra tốc độ mạng HTML5 tự lưu trữ đo lường tải xuống, tải lên, ping và jitter không cần plugin hoặc dịch vụ của bên thứ ba.
Chọn gói VPS cho OpenSpeedTest
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenSpeedTest
OpenSpeedTest là một ứng dụng kiểm tra tốc độ HTML5 miễn phí, mã nguồn mở chạy hoàn toàn trong trình duyệt mà không yêu cầu Flash, Java hoặc bất kỳ phần mềm phía máy khách nào. Nó đo lường chính xác tốc độ tải xuống, tốc độ tải lên, ping và jitter từ bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào trên điện thoại, máy tính bảng, TV thông minh và máy tính để bàn.
Tự host OpenSpeedTest trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một điểm cuối đo lường riêng tư, không thiên vị gần với các ứng dụng được host của bạn. Không giống như các dịch vụ kiểm tra tốc độ công cộng bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ với ISP, phiên bản của bạn đo lường hiệu suất thực tế đến máy chủ của riêng bạn — lý tưởng để chẩn đoán các sự cố mạng, xác minh tốc độ ISP và đánh giá hiệu suất kết nối VPN mà không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào với bên thứ ba.
Các tính năng chính của OpenSpeedTest
Triển khai HTML5 thuần túy
Không cần plugin, Flash hoặc Java — chạy trên mọi trình duyệt hiện đại trên mọi thiết bị, bao gồm IE10 và các phiên bản mới hơn.
Số liệu mạng toàn diện
Đo tốc độ tải xuống, tốc độ tải lên, độ trễ ping và jitter trong một lần chạy thử nghiệm duy nhất.
Máy chủ NGINX gọn nhẹ
Dấu chân tài nguyên tối thiểu nghĩa là OpenSpeedTest chạy hiệu quả cùng với các ứng dụng khác trên cùng một VPS.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tất cả dữ liệu kiểm tra vẫn nằm trên máy chủ của bạn — không có kết quả tốc độ, địa chỉ IP hoặc số liệu thống kê sử dụng nào được gửi đến các dịch vụ bên ngoài.
Thiết kế đáp ứng
Hoạt động trên máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động với giao diện sạch sẽ, không có quảng cáo và lời nhắc nâng cấp cao cấp.
Tại sao lại chạy OpenSpeedTest trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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