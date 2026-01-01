Triển khai Xibo CMS với cài đặt một nhấp.
CMS bảng hiệu kỹ thuật số mã nguồn mở để lên lịch bố cục và phương tiện trên các mạng lưới màn hình hiển thị từ một máy chủ trung tâm.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Xibo CMS
Xibo CMS là một nền tảng digital signage mã nguồn mở hoàn chỉnh, trưởng thành, được sử dụng để thiết kế layouts, tổ chức media libraries và lên lịch nội dung trên nhiều màn hình hiển thị — từ một màn hình sảnh duy nhất đến hàng nghìn điểm cuối trên toàn quốc. CMS xử lý người dùng, quyền hạn, chiến dịch, dayparting và báo cáo proof-of-play, trong khi các Xibo Players nhẹ chạy trên Android, webOS, Tizen, Linux hoặc Windows hiển thị nội dung trên màn hình.
Tự host Xibo CMS trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát lịch trình, audience analytics và media assets mà không phải trả phí SaaS cho mỗi màn hình. Template này đi kèm với CMS cùng với MySQL, XMR message relay để điều khiển player theo thời gian thực, Memcached để caching và QuickChart cho các biểu đồ nhúng — tất cả được kết nối với nhau và được truy cập thông qua Traefik reverse proxy đã cài đặt sẵn với HTTPS tự động.
Các tính năng chính của Xibo CMS
Nhà thiết kế bố cục
Xây dựng bố cục đa vùng kết hợp hình ảnh, video, trang web, RSS, bảng tin và widget bằng trình chỉnh sửa trực quan kéo và thả trên trình duyệt.
Đặt lịch và phân chia khung giờ
Lên lịch chiến dịch theo phạm vi ngày, thời gian trong ngày, ngày trong tuần, tần suất lặp lại hoặc mức độ ưu tiên — bao gồm phát lại theo vị trí địa lý và được kích hoạt bởi sự kiện.
Quản lý nhóm hiển thị
Tổ chức hàng trăm hoặc hàng nghìn màn hình thành các nhóm và thẻ, sau đó đẩy các lịch trình khác nhau đến từng phân đoạn từ một bảng điều khiển trung tâm.
Điều khiển người chơi theo thời gian thực
Rơle tin nhắn XMR đi kèm đẩy các thay đổi bố cục, yêu cầu chụp màn hình và các lệnh đến những người chơi được kết nối ngay khi bạn xuất bản.
Báo cáo bằng chứng phát sóng
Thu thập số liệu thống kê phát lại trên mỗi màn hình để tuân thủ và đối chiếu quảng cáo, với các báo cáo có thể xuất dưới dạng CSV hoặc hiển thị dưới dạng biểu đồ.
Người chơi đa nền tảng
Ghép nối CMS với Xibo Players miễn phí hoặc có bản quyền trên Android, webOS, Tizen, Linux và Windows để vận hành hầu hết mọi phần cứng biển hiệu kỹ thuật số.
Tại sao lại chạy Xibo CMS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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