Giảm giá lên đến 69% cho Xibo CMS

Triển khai Xibo CMS với cài đặt một nhấp.

CMS bảng hiệu kỹ thuật số mã nguồn mở để lên lịch bố cục và phương tiện trên các mạng lưới màn hình hiển thị từ một máy chủ trung tâm.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Xibo CMS với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Xibo CMS

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Xibo CMS

Xibo CMS là một nền tảng digital signage mã nguồn mở hoàn chỉnh, trưởng thành, được sử dụng để thiết kế layouts, tổ chức media libraries và lên lịch nội dung trên nhiều màn hình hiển thị — từ một màn hình sảnh duy nhất đến hàng nghìn điểm cuối trên toàn quốc. CMS xử lý người dùng, quyền hạn, chiến dịch, dayparting và báo cáo proof-of-play, trong khi các Xibo Players nhẹ chạy trên Android, webOS, Tizen, Linux hoặc Windows hiển thị nội dung trên màn hình.

Tự host Xibo CMS trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát lịch trình, audience analytics và media assets mà không phải trả phí SaaS cho mỗi màn hình. Template này đi kèm với CMS cùng với MySQL, XMR message relay để điều khiển player theo thời gian thực, Memcached để caching và QuickChart cho các biểu đồ nhúng — tất cả được kết nối với nhau và được truy cập thông qua Traefik reverse proxy đã cài đặt sẵn với HTTPS tự động.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Xibo CMS

Nhà thiết kế bố cục

Xây dựng bố cục đa vùng kết hợp hình ảnh, video, trang web, RSS, bảng tin và widget bằng trình chỉnh sửa trực quan kéo và thả trên trình duyệt.

Đặt lịch và phân chia khung giờ

Lên lịch chiến dịch theo phạm vi ngày, thời gian trong ngày, ngày trong tuần, tần suất lặp lại hoặc mức độ ưu tiên — bao gồm phát lại theo vị trí địa lý và được kích hoạt bởi sự kiện.

Quản lý nhóm hiển thị

Tổ chức hàng trăm hoặc hàng nghìn màn hình thành các nhóm và thẻ, sau đó đẩy các lịch trình khác nhau đến từng phân đoạn từ một bảng điều khiển trung tâm.

Điều khiển người chơi theo thời gian thực

Rơle tin nhắn XMR đi kèm đẩy các thay đổi bố cục, yêu cầu chụp màn hình và các lệnh đến những người chơi được kết nối ngay khi bạn xuất bản.

Báo cáo bằng chứng phát sóng

Thu thập số liệu thống kê phát lại trên mỗi màn hình để tuân thủ và đối chiếu quảng cáo, với các báo cáo có thể xuất dưới dạng CSV hoặc hiển thị dưới dạng biểu đồ.

Người chơi đa nền tảng

Ghép nối CMS với Xibo Players miễn phí hoặc có bản quyền trên Android, webOS, Tizen, Linux và Windows để vận hành hầu hết mọi phần cứng biển hiệu kỹ thuật số.

Tại sao lại chạy Xibo CMS trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu

Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud là một nền tảng sản xuất tự lưu trữ mạnh mẽ

Chọn
WordPress

WordPress

WordPress là trình tạo trang web và CMS phổ biến nhất thế giới

Chọn
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki tự lưu trữ nhẹ với các trang được hỗ trợ bởi Git và chỉnh sửa Markdown

Chọn
Xem tất cả các ứng dụng

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.