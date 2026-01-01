Xibo CMS là một nền tảng digital signage mã nguồn mở hoàn chỉnh, trưởng thành, được sử dụng để thiết kế layouts, tổ chức media libraries và lên lịch nội dung trên nhiều màn hình hiển thị — từ một màn hình sảnh duy nhất đến hàng nghìn điểm cuối trên toàn quốc. CMS xử lý người dùng, quyền hạn, chiến dịch, dayparting và báo cáo proof-of-play, trong khi các Xibo Players nhẹ chạy trên Android, webOS, Tizen, Linux hoặc Windows hiển thị nội dung trên màn hình.

Tự host Xibo CMS trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát lịch trình, audience analytics và media assets mà không phải trả phí SaaS cho mỗi màn hình. Template này đi kèm với CMS cùng với MySQL, XMR message relay để điều khiển player theo thời gian thực, Memcached để caching và QuickChart cho các biểu đồ nhúng — tất cả được kết nối với nhau và được truy cập thông qua Traefik reverse proxy đã cài đặt sẵn với HTTPS tự động.