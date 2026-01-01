Triển khai Gitea với 1 nhấp.
Nền tảng Git tự lưu trữ gọn nhẹ với các kho lưu trữ, tính năng theo dõi vấn đề và công cụ cộng tác nhóm.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Gitea
Gitea là một nền tảng lưu trữ Git mã nguồn mở, nhẹ, cung cấp cho các nhóm một nơi lưu trữ mã riêng tư mà không tốn nhiều tài nguyên như các nền tảng DevOps lớn hơn. Nó cung cấp quản lý kho lưu trữ, pull requests, theo dõi vấn đề, đánh giá mã và truy cập SSH thông qua giao diện web gọn gàng — và chạy thoải mái trên các tài nguyên máy chủ khiêm tốn.
Tự host Gitea trên VPS của bạn có nghĩa là mã nguồn và dữ liệu cộng tác của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Triển khai này kết hợp Gitea với cơ sở dữ liệu MySQL để duy trì dữ liệu đáng tin cậy và bao gồm chuyển tiếp cổng SSH để các nhà phát triển có thể push và pull bằng cách sử dụng các quy trình làm việc Git tiêu chuẩn.
Các tính năng chính của Gitea
Quản lý kho lưu trữ
Dịch vụ hosting kho Git đầy đủ với tính năng bảo vệ nhánh, yêu cầu hợp nhất và quy trình làm việc đánh giá mã dành cho các nhóm thuộc mọi quy mô.
Theo dõi vấn đề
Trình theo dõi vấn đề tích hợp sẵn với nhãn, các mốc quan trọng và bảng dự án để sắp xếp công việc cùng với mã của bạn.
Truy cập SSH và HTTPS
Các nhà phát triển có thể đẩy và kéo qua SSH hoặc HTTPS bằng cách sử dụng các công cụ Git hiện có của họ mà không cần thay đổi quy trình làm việc nào.
Webhooks và CI/CD
Hỗ trợ Webhook và tích hợp với các hệ thống CI/CD phổ biến cho phép kiểm thử tự động và các quy trình triển khai.
Gọn nhẹ
Gitea chạy hiệu quả trên các máy chủ nhỏ, giúp việc triển khai trên một VPS khiêm tốn trở nên khả thi mà không làm giảm hiệu suất.
Tại sao lại chạy Gitea trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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