Gitea là một nền tảng lưu trữ Git mã nguồn mở, nhẹ, cung cấp cho các nhóm một nơi lưu trữ mã riêng tư mà không tốn nhiều tài nguyên như các nền tảng DevOps lớn hơn. Nó cung cấp quản lý kho lưu trữ, pull requests, theo dõi vấn đề, đánh giá mã và truy cập SSH thông qua giao diện web gọn gàng — và chạy thoải mái trên các tài nguyên máy chủ khiêm tốn.

Tự host Gitea trên VPS của bạn có nghĩa là mã nguồn và dữ liệu cộng tác của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Triển khai này kết hợp Gitea với cơ sở dữ liệu MySQL để duy trì dữ liệu đáng tin cậy và bao gồm chuyển tiếp cổng SSH để các nhà phát triển có thể push và pull bằng cách sử dụng các quy trình làm việc Git tiêu chuẩn.