Trudesk là một nền tảng help desk mã nguồn mở được xây dựng bằng Node.js và MongoDB, được thiết kế để giữ cho các hoạt động hỗ trợ được tổ chức và đơn giản. Nó cung cấp một giao diện quản lý ticket rõ ràng nơi các nhóm có thể tạo, chỉ định, ưu tiên và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ mà không gặp phải sự phức tạp của các giải pháp thay thế cấp doanh nghiệp. Tích hợp Elasticsearch cho phép tìm kiếm toàn văn bản nhanh chóng trên tất cả các ticket và hoạt động.

Tự host Trudesk trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu khách hàng dưới sự kiểm soát của bạn mà không có phí theo chỗ ngồi hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Khách truy cập đầu tiên hoàn thành trình hướng dẫn cài đặt để cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu và tạo tài khoản quản trị viên, giúp việc triển khai ban đầu đơn giản và an toàn.