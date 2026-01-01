Triển khai Trudesk với 1 nhấp
Giải pháp bộ phận hỗ trợ và quản lý yêu cầu mã nguồn mở để sắp xếp các yêu cầu hỗ trợ và giữ cho khối lượng công việc có thể quản lý được.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Trudesk
Trudesk là một nền tảng help desk mã nguồn mở được xây dựng bằng Node.js và MongoDB, được thiết kế để giữ cho các hoạt động hỗ trợ được tổ chức và đơn giản. Nó cung cấp một giao diện quản lý ticket rõ ràng nơi các nhóm có thể tạo, chỉ định, ưu tiên và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ mà không gặp phải sự phức tạp của các giải pháp thay thế cấp doanh nghiệp. Tích hợp Elasticsearch cho phép tìm kiếm toàn văn bản nhanh chóng trên tất cả các ticket và hoạt động.
Tự host Trudesk trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu khách hàng dưới sự kiểm soát của bạn mà không có phí theo chỗ ngồi hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Khách truy cập đầu tiên hoàn thành trình hướng dẫn cài đặt để cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu và tạo tài khoản quản trị viên, giúp việc triển khai ban đầu đơn giản và an toàn.
Các tính năng chính của Trudesk
Quản lý vé
Tạo, giao và theo dõi các phiếu hỗ trợ trong toàn bộ vòng đời của chúng, với các cấp độ ưu tiên, cập nhật trạng thái và phân công cho nhóm.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm được hỗ trợ bởi Elasticsearch cho phép các nhân viên hỗ trợ tìm kiếm ngay lập tức các yêu cầu, bình luận và lịch sử trên toàn bộ hệ thống hỗ trợ.
Cộng tác nhóm
Gán phiếu yêu cầu cho các nhân viên hỗ trợ hoặc nhóm cụ thể, thêm ghi chú nội bộ và theo dõi tất cả hoạt động trong một luồng hội thoại thống nhất.
Truy cập dựa trên vai trò
Kiểm soát những gì nhân viên hỗ trợ và khách hàng có thể xem và thực hiện với các vai trò người dùng và nhóm quyền có thể cấu hình.
Hệ thống thông báo
Giúp nhân viên hỗ trợ và khách hàng luôn được thông báo qua email khi có cập nhật yêu cầu hỗ trợ, phân công hoặc thay đổi trạng thái.
Tại sao lại chạy Trudesk trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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