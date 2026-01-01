Qdrant là một công cụ tìm kiếm tương đồng vector mã nguồn mở cấp độ sản xuất được xây dựng đặc biệt cho các khối lượng công việc AI và machine learning. Nó lưu trữ các vector đa chiều cùng với siêu dữ liệu tải phong phú và phục vụ các truy vấn láng giềng gần nhất dưới mili giây bằng cách sử dụng lập chỉ mục HNSW, nhiều chỉ số khoảng cách và lọc nâng cao — tất cả đều có thể truy cập thông qua các API REST và gRPC.

Tự lưu trữ Qdrant trên một VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát việc phân bổ bộ nhớ, cấu hình lập chỉ mục và nơi cư trú dữ liệu mà không phải chịu chi phí theo truy vấn hoặc giới hạn kết nối của các dịch vụ cơ sở dữ liệu vector được quản lý, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các startup AI và các nhóm đang mở rộng quy mô tìm kiếm ngữ nghĩa hoặc các quy trình RAG.