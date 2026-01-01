Giảm giá lên đến 69% cho Qdrant

Triển khai Qdrant chỉ với một nhấp chuột.

Cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở hiệu suất cao cho tìm kiếm ngữ nghĩa, đề xuất và ứng dụng AI.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Qdrant chỉ với một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Qdrant

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Qdrant

Qdrant là một công cụ tìm kiếm tương đồng vector mã nguồn mở cấp độ sản xuất được xây dựng đặc biệt cho các khối lượng công việc AI và machine learning. Nó lưu trữ các vector đa chiều cùng với siêu dữ liệu tải phong phú và phục vụ các truy vấn láng giềng gần nhất dưới mili giây bằng cách sử dụng lập chỉ mục HNSW, nhiều chỉ số khoảng cách và lọc nâng cao — tất cả đều có thể truy cập thông qua các API REST và gRPC.

Tự lưu trữ Qdrant trên một VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát việc phân bổ bộ nhớ, cấu hình lập chỉ mục và nơi cư trú dữ liệu mà không phải chịu chi phí theo truy vấn hoặc giới hạn kết nối của các dịch vụ cơ sở dữ liệu vector được quản lý, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các startup AI và các nhóm đang mở rộng quy mô tìm kiếm ngữ nghĩa hoặc các quy trình RAG.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Qdrant

Tìm kiếm dưới mili giây

HNSW indexing cung cấp các truy vấn lân cận gần nhất gần như tức thì trên hàng triệu vector, giúp các ứng dụng AI phản hồi nhanh ở mọi quy mô.

Lọc Payload

Lọc kết quả tìm kiếm theo các trường siêu dữ liệu tùy ý tại thời điểm truy vấn, kết hợp độ tương đồng vector với các điều kiện có cấu trúc trong một yêu cầu duy nhất.

Nhiều thước đo khoảng cách

Chọn Cosine, Euclidean, hoặc Dot product distance để phù hợp với mô hình nhúng được ứng dụng của bạn sử dụng mà không cần lập chỉ mục lại dữ liệu.

REST và gRPC APIs

Tích hợp Qdrant vào bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào bằng cách sử dụng giao diện REST OpenAPI hoặc API gRPC thông lượng cao cho các tác vụ nhạy cảm về độ trễ.

Hỗ trợ lượng tử hóa

Lượng tử hóa vô hướng và tích giảm đáng kể dung lượng bộ nhớ, cho phép bạn lập chỉ mục các tập dữ liệu lớn hơn trên cùng một phần cứng mà không làm giảm chất lượng.

Tại sao lại chạy Qdrant trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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