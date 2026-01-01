Triển khai Qdrant chỉ với một nhấp chuột.
Cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở hiệu suất cao cho tìm kiếm ngữ nghĩa, đề xuất và ứng dụng AI.
Chọn gói VPS cho Qdrant
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Qdrant
Qdrant là một công cụ tìm kiếm tương đồng vector mã nguồn mở cấp độ sản xuất được xây dựng đặc biệt cho các khối lượng công việc AI và machine learning. Nó lưu trữ các vector đa chiều cùng với siêu dữ liệu tải phong phú và phục vụ các truy vấn láng giềng gần nhất dưới mili giây bằng cách sử dụng lập chỉ mục HNSW, nhiều chỉ số khoảng cách và lọc nâng cao — tất cả đều có thể truy cập thông qua các API REST và gRPC.
Tự lưu trữ Qdrant trên một VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát việc phân bổ bộ nhớ, cấu hình lập chỉ mục và nơi cư trú dữ liệu mà không phải chịu chi phí theo truy vấn hoặc giới hạn kết nối của các dịch vụ cơ sở dữ liệu vector được quản lý, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các startup AI và các nhóm đang mở rộng quy mô tìm kiếm ngữ nghĩa hoặc các quy trình RAG.
Các tính năng chính của Qdrant
Tìm kiếm dưới mili giây
HNSW indexing cung cấp các truy vấn lân cận gần nhất gần như tức thì trên hàng triệu vector, giúp các ứng dụng AI phản hồi nhanh ở mọi quy mô.
Lọc Payload
Lọc kết quả tìm kiếm theo các trường siêu dữ liệu tùy ý tại thời điểm truy vấn, kết hợp độ tương đồng vector với các điều kiện có cấu trúc trong một yêu cầu duy nhất.
Nhiều thước đo khoảng cách
Chọn Cosine, Euclidean, hoặc Dot product distance để phù hợp với mô hình nhúng được ứng dụng của bạn sử dụng mà không cần lập chỉ mục lại dữ liệu.
REST và gRPC APIs
Tích hợp Qdrant vào bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào bằng cách sử dụng giao diện REST OpenAPI hoặc API gRPC thông lượng cao cho các tác vụ nhạy cảm về độ trễ.
Hỗ trợ lượng tử hóa
Lượng tử hóa vô hướng và tích giảm đáng kể dung lượng bộ nhớ, cho phép bạn lập chỉ mục các tập dữ liệu lớn hơn trên cùng một phần cứng mà không làm giảm chất lượng.
Tại sao lại chạy Qdrant trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.