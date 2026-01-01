DVinyl là một trình quản lý bộ sưu tập mã nguồn mở được xây dựng dành cho những người đam mê phương tiện vật lý muốn có một nơi duy nhất, có thể tùy chỉnh cho các đĩa vinyl, CD, băng cassette, sách, truyện tranh, Blu-ray, DVD và trò chơi điện tử của họ. Nó lấy siêu dữ liệu phong phú và ảnh bìa từ Discogs, Hardcover, TMDB và IGDB, sau đó ước tính giá trị thị trường cho các bản phát hành âm nhạc để các nhà sưu tập có thể theo dõi giá trị thực sự của bộ sưu tập của họ.

Tự host DVinyl trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát toàn bộ kho bộ sưu tập, thẻ vị trí và dữ liệu danh sách mong muốn của mình thay vì bị khóa trong một ứng dụng của bên thứ ba hoặc bảng tính. Cơ sở dữ liệu MongoDB đi kèm đảm bảo danh mục của bạn tồn tại qua các bản cập nhật, và một hệ thống xác thực riêng tư cho phép bạn duyệt một mình hoặc chia sẻ chế độ xem chỉ đọc với bạn bè.