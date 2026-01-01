Triển khai DVinyl với 1 nhấp.
Trình quản lý bộ sưu tập tự lưu trữ giúp lập danh mục và định giá đĩa than, CD, sách, phim và trò chơi điện tử trong một thư viện.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DVinyl
DVinyl là một trình quản lý bộ sưu tập mã nguồn mở được xây dựng dành cho những người đam mê phương tiện vật lý muốn có một nơi duy nhất, có thể tùy chỉnh cho các đĩa vinyl, CD, băng cassette, sách, truyện tranh, Blu-ray, DVD và trò chơi điện tử của họ. Nó lấy siêu dữ liệu phong phú và ảnh bìa từ Discogs, Hardcover, TMDB và IGDB, sau đó ước tính giá trị thị trường cho các bản phát hành âm nhạc để các nhà sưu tập có thể theo dõi giá trị thực sự của bộ sưu tập của họ.
Tự host DVinyl trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát toàn bộ kho bộ sưu tập, thẻ vị trí và dữ liệu danh sách mong muốn của mình thay vì bị khóa trong một ứng dụng của bên thứ ba hoặc bảng tính. Cơ sở dữ liệu MongoDB đi kèm đảm bảo danh mục của bạn tồn tại qua các bản cập nhật, và một hệ thống xác thực riêng tư cho phép bạn duyệt một mình hoặc chia sẻ chế độ xem chỉ đọc với bạn bè.
Các tính năng chính của DVinyl
Thư viện đa định dạng
Lập danh mục đĩa vinyl, CD, băng cassette, sách, truyện tranh, đĩa Blu-ray, đĩa DVD và trò chơi điện tử cạnh nhau trong một bộ sưu tập thống nhất thay vì phải sử dụng nhiều ứng dụng riêng biệt.
Định giá thị trường Discogs
Lấy các ước tính thị trường thấp, trung bình và cao theo thời gian thực từ Discogs để bạn luôn biết giá trị bộ sưu tập nhạc của mình trên thị trường thứ cấp.
Nhập Discogs bằng một cú nhấp chuột
Nhập toàn bộ bộ sưu tập Discogs hiện có chỉ với một cú nhấp chuột hoặc thêm các mục mới bằng ID Phát hành mà không cần nhập lại dữ liệu nghệ sĩ, nhãn đĩa hoặc bản nhạc.
Bảng điều khiển tùy chỉnh
Xây dựng giao diện trang chủ của bạn với các widget thống kê dạng mô-đun, các phím tắt điều hướng có thể cấu hình và các chủ đề hình ảnh theo từng danh mục phù hợp với cách bạn duyệt web.
Theo dõi vị trí vật lý
Gắn thẻ nơi mọi vật phẩm được đặt trên kệ của bạn, trong kho hoặc đang cho mượn, để bạn có thể tìm thấy một hồ sơ hoặc cuốn sách cụ thể mà không cần lục tung toàn bộ bộ sưu tập.
Danh sách yêu thích và chia sẻ
Theo dõi những món đồ tìm được trong tương lai trong danh sách yêu thích chuyên dụng và hiển thị danh mục của bạn thông qua xác thực tích hợp sẵn để duyệt riêng tư hoặc chia sẻ chỉ đọc.
Tại sao lại chạy DVinyl trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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