Triển khai Fasten Health với một nhấp cài đặt.
Trình quản lý hồ sơ y tế điện tử cá nhân và gia đình tự lưu trữ, tổng hợp dữ liệu sức khỏe từ các nhà cung cấp và thiết bị.
Chọn gói VPS cho Fasten Health
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Fasten Health
Fasten On-Prem là trình quản lý hồ sơ y tế điện tử (EMR) tự lưu trữ mã nguồn mở cho phép các cá nhân và gia đình hợp nhất dữ liệu sức khỏe từ bác sĩ, bệnh viện, phòng thí nghiệm và các thiết bị được kết nối vào một kho lưu trữ riêng tư duy nhất. Được xây dựng trên tiêu chuẩn dữ liệu chăm sóc sức khỏe FHIR và viết bằng Go, nó tiếp nhận hồ sơ thông qua nhập liệu thủ công và tải lên FHIR Bundle được xuất từ các cổng thông tin bệnh nhân, và hiển thị chúng trong một dòng thời gian thống nhất cùng với ghi chú, tình trạng, thuốc men, dị ứng và kết quả xét nghiệm.
Tự lưu trữ Fasten trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu sức khỏe nhận dạng cá nhân bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì một nhà cung cấp hồ sơ sức khỏe SaaS — điều quan trọng vì lịch sử y tế rất nhạy cảm. Cơ sở dữ liệu SQLite được mã hóa, thời gian chạy Go nhị phân đơn và đăng ký cho mỗi người dùng có nghĩa là một VPS nhỏ có thể dễ dàng lưu trữ một hồ sơ cá nhân hoặc gia đình đầy đủ.
Các tính năng chính của Fasten Health
FHIR Bundle nhập
Tải lên FHIR Bundles được xuất từ cổng thông tin bệnh nhân hoặc các hệ thống chăm sóc sức khỏe khác để đưa lịch sử y tế hiện có vào kho lưu trữ.
Lưu trữ FHIR-native
Lưu trữ hồ sơ dưới dạng tài nguyên FHIR gốc để các truy vấn có cấu trúc, xuất dữ liệu và xử lý tiếp theo duy trì tính độc lập với nhà cung cấp.
Nhập bản ghi thủ công
Thêm kết quả xét nghiệm, tình trạng bệnh, thuốc, tiêm chủng và ghi chú thủ công cho các lần khám, nhà cung cấp hoặc hồ sơ có sẵn có trước thời điểm truy cập FHIR.
Tài khoản gia đình
Quản lý hồ sơ cho đối tác, con cái hoặc thành viên gia đình lớn tuổi từ một nền tảng duy nhất với các tài khoản người dùng riêng biệt.
Cơ sở dữ liệu được mã hóa
Cơ sở dữ liệu SQLite được mã hóa khi lưu trữ theo mặc định, bảo vệ hồ sơ sức khỏe nhạy cảm trên đĩa chống lại việc truy cập trái phép.
Tài liệu đính kèm
Đính kèm các tài liệu đã quét, hình ảnh và tệp PDF vào các lần khám để toàn bộ bệnh sử được lưu trữ tại một nơi duy nhất có thể tìm kiếm.
Tại sao lại chạy Fasten Health trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.