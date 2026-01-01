Fasten On-Prem là trình quản lý hồ sơ y tế điện tử (EMR) tự lưu trữ mã nguồn mở cho phép các cá nhân và gia đình hợp nhất dữ liệu sức khỏe từ bác sĩ, bệnh viện, phòng thí nghiệm và các thiết bị được kết nối vào một kho lưu trữ riêng tư duy nhất. Được xây dựng trên tiêu chuẩn dữ liệu chăm sóc sức khỏe FHIR và viết bằng Go, nó tiếp nhận hồ sơ thông qua nhập liệu thủ công và tải lên FHIR Bundle được xuất từ các cổng thông tin bệnh nhân, và hiển thị chúng trong một dòng thời gian thống nhất cùng với ghi chú, tình trạng, thuốc men, dị ứng và kết quả xét nghiệm.

Tự lưu trữ Fasten trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu sức khỏe nhận dạng cá nhân bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì một nhà cung cấp hồ sơ sức khỏe SaaS — điều quan trọng vì lịch sử y tế rất nhạy cảm. Cơ sở dữ liệu SQLite được mã hóa, thời gian chạy Go nhị phân đơn và đăng ký cho mỗi người dùng có nghĩa là một VPS nhỏ có thể dễ dàng lưu trữ một hồ sơ cá nhân hoặc gia đình đầy đủ.