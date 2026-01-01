Triển khai Trino với 1 nhấp.
Công cụ truy vấn SQL phân tán nhanh để chạy phân tích liên kết trên các hồ dữ liệu, kho dữ dữ liệu và cơ sở dữ liệu vận hành.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Trino
Trino là một công cụ truy vấn SQL phân tán hiệu suất cao, ban đầu được phát triển tại Facebook với tên Presto và hiện được duy trì bởi Trino Software Foundation. Nó cho phép các nhà phân tích và kỹ sư chạy các truy vấn SQL ANSI tương tác trên các nguồn dữ liệu không đồng nhất — lưu trữ đối tượng, cơ sở dữ liệu quan hệ, trình môi giới tin nhắn và chỉ mục tìm kiếm — kết nối và tổng hợp chúng như thể chúng nằm trong một kho dữ liệu duy nhất, mà không cần ETL hoặc di chuyển dữ liệu.
Tự lưu trữ Trino trên VPS của bạn cung cấp cho các nhóm dữ liệu một lớp truy vấn liên kết mà họ hoàn toàn kiểm soát, không có phí cho mỗi truy vấn và không bị khóa nhà cung cấp. Giao diện người dùng web (UI) đi kèm hiển thị các truy vấn đang chạy, mức sử dụng của worker và các kế hoạch thực thi để các nhà vận hành có thể gỡ lỗi hiệu suất và điều chỉnh tài nguyên cụm trực tiếp từ trình duyệt.
Các tính năng chính của Trino
Truy vấn SQL liên kết
Kết nối hàng chục nguồn dữ liệu thông qua các trình kết nối dạng plug-in và kết hợp chúng trong một câu lệnh ANSI SQL duy nhất mà không cần tạo môi trường tạm thời hoặc ETL.
Bộ máy song song đại trà
Thực thi trong bộ nhớ được vector hóa và lập kế hoạch truy vấn thích ứng mang lại độ trễ tương tác trên các hồ dữ liệu và kho dữ liệu quy mô terabyte.
Danh mục trình kết nối phong phú
Các trình kết nối chính thức cho Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra và nhiều hơn nữa.
Bảng điều khiển web tích hợp sẵn
Giao diện người dùng dựa trên trình duyệt hiển thị các truy vấn đang chạy và đã hoàn thành, tình trạng hoạt động của worker, các chỉ số cấp độ giai đoạn và kế hoạch thực thi để gỡ lỗi hiệu suất nhanh chóng.
ANSI SQL với các phần mở rộng
SQL tiêu chuẩn đầy đủ với các hàm cửa sổ, lateral joins, mảng, maps, JSON, các kiểu dữ liệu không gian địa lý và các hàm do người dùng định nghĩa.
JDBC, ODBC và Python
Trình điều khiển và ứng dụng khách tích hợp kết nối các công cụ BI như Tableau, Superset và Metabase, cũng như data-science notebooks và các pipeline ETL.
Tại sao lại chạy Trino trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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