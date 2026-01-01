Giảm giá lên đến 69% cho Trino

Triển khai Trino với 1 nhấp.

Công cụ truy vấn SQL phân tán nhanh để chạy phân tích liên kết trên các hồ dữ liệu, kho dữ dữ liệu và cơ sở dữ liệu vận hành.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Trino với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Trino

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Trino

Trino là một công cụ truy vấn SQL phân tán hiệu suất cao, ban đầu được phát triển tại Facebook với tên Presto và hiện được duy trì bởi Trino Software Foundation. Nó cho phép các nhà phân tích và kỹ sư chạy các truy vấn SQL ANSI tương tác trên các nguồn dữ liệu không đồng nhất — lưu trữ đối tượng, cơ sở dữ liệu quan hệ, trình môi giới tin nhắn và chỉ mục tìm kiếm — kết nối và tổng hợp chúng như thể chúng nằm trong một kho dữ liệu duy nhất, mà không cần ETL hoặc di chuyển dữ liệu.

Tự lưu trữ Trino trên VPS của bạn cung cấp cho các nhóm dữ liệu một lớp truy vấn liên kết mà họ hoàn toàn kiểm soát, không có phí cho mỗi truy vấn và không bị khóa nhà cung cấp. Giao diện người dùng web (UI) đi kèm hiển thị các truy vấn đang chạy, mức sử dụng của worker và các kế hoạch thực thi để các nhà vận hành có thể gỡ lỗi hiệu suất và điều chỉnh tài nguyên cụm trực tiếp từ trình duyệt.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Trino

Truy vấn SQL liên kết

Kết nối hàng chục nguồn dữ liệu thông qua các trình kết nối dạng plug-in và kết hợp chúng trong một câu lệnh ANSI SQL duy nhất mà không cần tạo môi trường tạm thời hoặc ETL.

Bộ máy song song đại trà

Thực thi trong bộ nhớ được vector hóa và lập kế hoạch truy vấn thích ứng mang lại độ trễ tương tác trên các hồ dữ liệu và kho dữ liệu quy mô terabyte.

Danh mục trình kết nối phong phú

Các trình kết nối chính thức cho Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra và nhiều hơn nữa.

Bảng điều khiển web tích hợp sẵn

Giao diện người dùng dựa trên trình duyệt hiển thị các truy vấn đang chạy và đã hoàn thành, tình trạng hoạt động của worker, các chỉ số cấp độ giai đoạn và kế hoạch thực thi để gỡ lỗi hiệu suất nhanh chóng.

ANSI SQL với các phần mở rộng

SQL tiêu chuẩn đầy đủ với các hàm cửa sổ, lateral joins, mảng, maps, JSON, các kiểu dữ liệu không gian địa lý và các hàm do người dùng định nghĩa.

JDBC, ODBC và Python

Trình điều khiển và ứng dụng khách tích hợp kết nối các công cụ BI như Tableau, Superset và Metabase, cũng như data-science notebooks và các pipeline ETL.

Tại sao lại chạy Trino trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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