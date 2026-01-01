Trino là một công cụ truy vấn SQL phân tán hiệu suất cao, ban đầu được phát triển tại Facebook với tên Presto và hiện được duy trì bởi Trino Software Foundation. Nó cho phép các nhà phân tích và kỹ sư chạy các truy vấn SQL ANSI tương tác trên các nguồn dữ liệu không đồng nhất — lưu trữ đối tượng, cơ sở dữ liệu quan hệ, trình môi giới tin nhắn và chỉ mục tìm kiếm — kết nối và tổng hợp chúng như thể chúng nằm trong một kho dữ liệu duy nhất, mà không cần ETL hoặc di chuyển dữ liệu.

Tự lưu trữ Trino trên VPS của bạn cung cấp cho các nhóm dữ liệu một lớp truy vấn liên kết mà họ hoàn toàn kiểm soát, không có phí cho mỗi truy vấn và không bị khóa nhà cung cấp. Giao diện người dùng web (UI) đi kèm hiển thị các truy vấn đang chạy, mức sử dụng của worker và các kế hoạch thực thi để các nhà vận hành có thể gỡ lỗi hiệu suất và điều chỉnh tài nguyên cụm trực tiếp từ trình duyệt.