Langfuse là một nền tảng kỹ thuật LLM mã nguồn mở cung cấp cho các nhóm khả năng hiển thị toàn diện về các ứng dụng AI của họ. Nó ghi lại các dấu vết chi tiết của mọi lệnh gọi LLM, hoạt động truy xuất và hành động tác nhân, giúp dễ dàng gỡ lỗi các lỗi, đo lường độ trễ và hiểu chi phí trên toàn bộ quy trình AI của bạn. Với các tích hợp cho LangChain, LlamaIndex, Haystack và các SDK trực tiếp cho Python và TypeScript, Langfuse hoạt động với hầu hết mọi khung AI và nhà cung cấp mô hình.

Tự lưu trữ Langfuse giữ tất cả dữ liệu ứng dụng của bạn — lời nhắc, đầu vào mô hình, đầu ra và kết quả đánh giá — trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Điều đó quan trọng khi các ứng dụng AI của bạn xử lý các tài liệu nhạy cảm, dữ liệu khách hàng hoặc logic kinh doanh độc quyền không thể rời khỏi môi trường của bạn.