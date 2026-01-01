Triển khai Langfuse với một nhấp.
Nền tảng kỹ thuật LLM mã nguồn mở để theo dõi, đánh giá và cải thiện các ứng dụng AI trong môi trường sản xuất.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Langfuse
Langfuse là một nền tảng kỹ thuật LLM mã nguồn mở cung cấp cho các nhóm khả năng hiển thị toàn diện về các ứng dụng AI của họ. Nó ghi lại các dấu vết chi tiết của mọi lệnh gọi LLM, hoạt động truy xuất và hành động tác nhân, giúp dễ dàng gỡ lỗi các lỗi, đo lường độ trễ và hiểu chi phí trên toàn bộ quy trình AI của bạn. Với các tích hợp cho LangChain, LlamaIndex, Haystack và các SDK trực tiếp cho Python và TypeScript, Langfuse hoạt động với hầu hết mọi khung AI và nhà cung cấp mô hình.
Tự lưu trữ Langfuse giữ tất cả dữ liệu ứng dụng của bạn — lời nhắc, đầu vào mô hình, đầu ra và kết quả đánh giá — trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Điều đó quan trọng khi các ứng dụng AI của bạn xử lý các tài liệu nhạy cảm, dữ liệu khách hàng hoặc logic kinh doanh độc quyền không thể rời khỏi môi trường của bạn.
Các tính năng chính của Langfuse
Truy vết phân tán
Ghi lại toàn bộ cây thực thi của mỗi lệnh gọi LLM, việc sử dụng công cụ, truy xuất và bước của tác nhân để xác định chính xác các lỗi và các nút thắt cổ chai về độ trễ.
Quản lý Prompt
Phiên bản hóa và cộng tác trên các lời nhắc ở một nơi, với bộ nhớ đệm phía máy chủ để giảm thiểu độ trễ của mô hình trên tất cả các triển khai.
Quy trình đánh giá
Chấm điểm các phản hồi bằng cách sử dụng LLM làm trọng tài, phản hồi của người dùng hoặc gắn nhãn thủ công để đo lường và cải thiện chất lượng đầu ra một cách có hệ thống.
Quản lý tập dữ liệu
Xây dựng các bộ kiểm thử và điểm chuẩn từ các dấu vết sản xuất để xác thực các thay đổi trước khi triển khai các lời nhắc hoặc mô hình đã cập nhật.
LLM Playground
Kiểm tra và so sánh tương tác các cấu hình lời nhắc với bất kỳ mô hình được hỗ trợ nào mà không cần chạm vào mã ứng dụng.
Khung Tích hợp
Tích hợp gốc với LangChain, LlamaIndex, Haystack và hơn 100 LLM thông qua LiteLLM để đo lường dễ dàng.
Tại sao lại chạy Langfuse trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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