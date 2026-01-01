Triển khai Beszel Agent với một nhấp.
Tác nhân giám sát gọn nhẹ thu thập số liệu máy chủ và vùng chứa cho hub Beszel của bạn.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Beszel Agent
Beszel Agent là thành phần thu thập dữ liệu của nền tảng giám sát Beszel. Được cài đặt trên mỗi máy chủ bạn muốn quan sát, nó liên tục thu thập các số liệu CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng cùng với thống kê vùng chứa Docker, sau đó chuyển tiếp chúng một cách an toàn đến một hub Beszel trung tâm để tổng hợp và cảnh báo.
Tác nhân này được thiết kế tối giản — nó tiêu thụ tài nguyên không đáng kể trong khi cung cấp khả năng hiển thị toàn diện về tình trạng hệ thống. Giao tiếp với hub được bảo mật bằng xác thực token, và quyền truy cập Docker socket mang lại cái nhìn sâu sắc đầy đủ ở cấp vùng chứa mà không yêu cầu đặc quyền host nâng cao ngoài việc gắn socket đó.
Các tính năng chính của Beszel Agent
Chỉ số hệ thống theo thời gian thực
Theo dõi liên tục mức sử dụng CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng để trung tâm Beszel của bạn luôn có cái nhìn cập nhật về tình trạng máy chủ.
Giám sát cấp độ Container
Đọc từ socket Docker để báo cáo mức tiêu thụ tài nguyên trên mỗi container, giúp bạn xác định chính xác những workload nào đang gây ra tải.
Mức tiêu thụ tài nguyên tối thiểu
Được thiết kế để chạy ngầm một cách yên lặng mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất ứng dụng hoặc tài nguyên hệ thống khả dụng.
Giao tiếp Trung tâm Bảo mật
Kết nối được xác thực bằng token đến trung tâm Beszel ngăn chặn việc thu nạp số liệu trái phép và bảo mật dữ liệu giám sát của bạn.
Tại sao lại chạy Beszel Agent trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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