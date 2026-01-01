Beszel Agent là thành phần thu thập dữ liệu của nền tảng giám sát Beszel. Được cài đặt trên mỗi máy chủ bạn muốn quan sát, nó liên tục thu thập các số liệu CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng cùng với thống kê vùng chứa Docker, sau đó chuyển tiếp chúng một cách an toàn đến một hub Beszel trung tâm để tổng hợp và cảnh báo.

Tác nhân này được thiết kế tối giản — nó tiêu thụ tài nguyên không đáng kể trong khi cung cấp khả năng hiển thị toàn diện về tình trạng hệ thống. Giao tiếp với hub được bảo mật bằng xác thực token, và quyền truy cập Docker socket mang lại cái nhìn sâu sắc đầy đủ ở cấp vùng chứa mà không yêu cầu đặc quyền host nâng cao ngoài việc gắn socket đó.