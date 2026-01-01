Triển khai LMS với cài đặt một nhấp.
Máy chủ phát nhạc trực tuyến tự lưu trữ gọn nhẹ với API tương thích Subsonic cho mọi ứng dụng nghe nhạc.
Chọn gói VPS cho LMS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LMS
LMS (Máy chủ nhạc nhẹ) là một máy chủ phát nhạc trực tuyến tự lưu trữ mã nguồn mở được viết bằng C++ giúp bạn truy cập thư viện nhạc cá nhân của mình thông qua giao diện web nhanh và API tương thích Subsonic. Nó lập chỉ mục một thư mục chứa các tệp âm thanh, trích xuất siêu dữ liệu và ảnh bìa, đồng thời cho phép bạn phát trực tuyến từ bất kỳ trình duyệt nào hoặc bất kỳ ứng dụng di động và máy tính để bàn nào trong số hàng chục ứng dụng đã hỗ trợ giao thức Subsonic.
Tự lưu trữ LMS trên VPS của riêng bạn giúp giữ bộ sưu tập nhạc và lịch sử nghe của bạn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì một SaaS phát trực tuyến khai thác dữ liệu nghe. runtime C++ đủ nhỏ để phù hợp với các gói VPS khiêm tốn, và API Subsonic có nghĩa là các ứng dụng khách yêu thích hiện có như substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music và play:Sub hoạt động ngay lập tức mà không cần viết các integrations tùy chỉnh.
Các tính năng chính của LMS
API tương thích Subsonic
Hoạt động với hệ sinh thái rộng lớn của các ứng dụng khách Subsonic trên iOS, Android, macOS, Windows và Linux mà không cần bất kỳ bộ điều hợp tùy chỉnh nào.
Đề xuất thông minh
Tạo các nhóm nghệ sĩ và bản nhạc tương đồng dựa trên các thẻ và lịch sử nghe để hỗ trợ tính năng tự động phát, chế độ radio và khám phá.
Last.fm scrobbling
Ghi lại lượt phát vào Last.fm hoặc các giải pháp thay thế tự host như Maloja, giúp duy trì lịch sử nghe thống nhất trên các thiết bị.
Tài khoản đa người dùng
Mỗi người dùng có danh sách phát riêng, đánh giá, lịch sử nghe và các bài hát yêu thích trong khi vẫn chia sẻ cùng một thư viện cơ bản.
Gắn thư viện chỉ đọc
Thư mục nhạc được gắn ở chế độ chỉ đọc để máy chủ không thể vô tình sửa đổi các tệp âm thanh của bạn trong quá trình quét hoặc chuyển mã.
Lõi C++ gọn nhẹ
Daemon C++ đã biên dịch cùng với SQLite chiếm ít dung lượng trên ổ đĩa và bộ nhớ, chừa chỗ cho các dịch vụ tự host còn lại của bạn.
Tại sao lại chạy LMS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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