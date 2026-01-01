LMS (Máy chủ nhạc nhẹ) là một máy chủ phát nhạc trực tuyến tự lưu trữ mã nguồn mở được viết bằng C++ giúp bạn truy cập thư viện nhạc cá nhân của mình thông qua giao diện web nhanh và API tương thích Subsonic. Nó lập chỉ mục một thư mục chứa các tệp âm thanh, trích xuất siêu dữ liệu và ảnh bìa, đồng thời cho phép bạn phát trực tuyến từ bất kỳ trình duyệt nào hoặc bất kỳ ứng dụng di động và máy tính để bàn nào trong số hàng chục ứng dụng đã hỗ trợ giao thức Subsonic.

Tự lưu trữ LMS trên VPS của riêng bạn giúp giữ bộ sưu tập nhạc và lịch sử nghe của bạn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn thay vì một SaaS phát trực tuyến khai thác dữ liệu nghe. runtime C++ đủ nhỏ để phù hợp với các gói VPS khiêm tốn, và API Subsonic có nghĩa là các ứng dụng khách yêu thích hiện có như substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music và play:Sub hoạt động ngay lập tức mà không cần viết các integrations tùy chỉnh.