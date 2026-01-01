Miniflux là một trình đọc nguồn cấp dữ liệu RSS tối giản, có quan điểm rõ ràng, được thiết kế dựa trên một nguyên tắc: không làm phiền và để bạn đọc. Được xây dựng bằng Go và hỗ trợ bởi PostgreSQL, nó xử lý các nguồn cấp dữ liệu RSS, Atom, RDF và JSON thông qua một giao diện gọn gàng, điều khiển bằng bàn phím mà không có sự cồng kềnh hay phức tạp không cần thiết. Với hơn 7.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi trung thành trong số các nhà phát triển và người dùng quan tâm đến quyền riêng tư, những người muốn tốc độ mà không bị lộn xộn.

Việc tự lưu trữ Miniflux giúp danh sách đăng ký và thói quen đọc của bạn hoàn toàn riêng tư. Không có trình theo dõi của bên thứ ba, không có hồ sơ hành vi và không có dịch vụ nào có thể bị đóng cửa hoặc yêu cầu trả phí. Bạn sở hữu các nguồn cấp dữ liệu, bài viết và lịch sử đọc của mình.