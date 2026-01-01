Triển khai Miniflux với một nhấp cài đặt.
Trình đọc RSS mã nguồn mở tối giản được xây dựng bằng Go để đọc nguồn cấp dữ liệu nhanh chóng, không gây xao nhãng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Miniflux
Miniflux là một trình đọc nguồn cấp dữ liệu RSS tối giản, có quan điểm rõ ràng, được thiết kế dựa trên một nguyên tắc: không làm phiền và để bạn đọc. Được xây dựng bằng Go và hỗ trợ bởi PostgreSQL, nó xử lý các nguồn cấp dữ liệu RSS, Atom, RDF và JSON thông qua một giao diện gọn gàng, điều khiển bằng bàn phím mà không có sự cồng kềnh hay phức tạp không cần thiết. Với hơn 7.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi trung thành trong số các nhà phát triển và người dùng quan tâm đến quyền riêng tư, những người muốn tốc độ mà không bị lộn xộn.
Việc tự lưu trữ Miniflux giúp danh sách đăng ký và thói quen đọc của bạn hoàn toàn riêng tư. Không có trình theo dõi của bên thứ ba, không có hồ sơ hành vi và không có dịch vụ nào có thể bị đóng cửa hoặc yêu cầu trả phí. Bạn sở hữu các nguồn cấp dữ liệu, bài viết và lịch sử đọc của mình.
Các tính năng chính của Miniflux
Trích xuất toàn văn
Tìm nạp các bài viết hoàn chỉnh từ các nguồn cấp dữ liệu chỉ xuất bản tóm tắt, để bạn luôn đọc được nội dung đầy đủ mà không cần rời khỏi giao diện.
Điều hướng bàn phím
Phím tắt toàn diện cho phép bạn di chuyển qua các nguồn cấp dữ liệu, đánh dấu bài viết đã đọc và mở liên kết mà không cần chạm vào chuột.
Tích hợp Đọc sau
Gửi bài viết đến Pocket, Wallabag, Instapaper và Pinboard chỉ với một thao tác để đọc ngoại tuyến sau này.
API ứng dụng khách bên thứ ba
Các API tương thích với Fever và Google Reader cho phép các ứng dụng di động phổ biến như Reeder và NetNewsWire kết nối với phiên bản tự host của bạn.
Hỗ trợ nhiều người dùng
Mỗi người dùng có riêng danh sách nguồn cấp dữ liệu độc lập, trạng thái đã đọc và cài đặt trên một phiên bản máy chủ dùng chung duy nhất.
Tại sao lại chạy Miniflux trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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