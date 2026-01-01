YOURLS (Your Own URL Shortener) là một ứng dụng PHP nhỏ, độc lập cho phép bạn chạy dịch vụ rút gọn URL của riêng mình trên tên miền của bạn. Không giống như các dịch vụ thương mại, YOURLS giữ tất cả dữ liệu nhấp chuột và quản lý liên kết hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn — không giới hạn tốc độ, không phí đăng ký và không có bên thứ ba theo dõi đối tượng của bạn.

Ngoài việc rút gọn cơ bản, YOURLS còn bao gồm tính năng theo dõi nhấp chuột tích hợp, phân tích người giới thiệu và một REST API để quản lý liên kết theo chương trình. Một cộng đồng tích cực đã xây dựng hơn 300 plugin bao gồm mọi thứ từ tạo mã QR đến chuyển hướng theo vị trí địa lý, biến YOURLS thành một trong những công cụ rút gọn liên kết tự host có khả năng mở rộng nhất hiện có.