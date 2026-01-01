Triển khai YOURLS với 1 nhấp.
Công cụ rút gọn URL PHP tự lưu trữ gọn nhẹ với phân tích lượt nhấp, hơn 300 plugin và API REST.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) là một ứng dụng PHP nhỏ, độc lập cho phép bạn chạy dịch vụ rút gọn URL của riêng mình trên tên miền của bạn. Không giống như các dịch vụ thương mại, YOURLS giữ tất cả dữ liệu nhấp chuột và quản lý liên kết hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn — không giới hạn tốc độ, không phí đăng ký và không có bên thứ ba theo dõi đối tượng của bạn.
Ngoài việc rút gọn cơ bản, YOURLS còn bao gồm tính năng theo dõi nhấp chuột tích hợp, phân tích người giới thiệu và một REST API để quản lý liên kết theo chương trình. Một cộng đồng tích cực đã xây dựng hơn 300 plugin bao gồm mọi thứ từ tạo mã QR đến chuyển hướng theo vị trí địa lý, biến YOURLS thành một trong những công cụ rút gọn liên kết tự host có khả năng mở rộng nhất hiện có.
Các tính năng chính của YOURLS
Phân tích lượt nhấp
Theo dõi tổng số lượt nhấp, nguồn giới thiệu và số liệu thống kê theo từng liên kết để bạn biết chính xác mỗi URL rút gọn hoạt động như thế nào theo thời gian.
Hệ sinh thái cắm vào
Hơn 300 plugin cộng đồng mở rộng YOURLS với mã QR, chuyển hướng theo vị trí địa lý, xem trước liên kết và nhiều hơn nữa — không yêu cầu phát triển tùy chỉnh.
REST API
Tạo, mở rộng và truy xuất số liệu thống kê liên kết theo chương trình thông qua API tích hợp sẵn, giúp YOURLS dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng và quy trình làm việc tự động.
Từ khóa tùy chỉnh
Gán các slug tùy chỉnh dễ nhớ cho bất kỳ liên kết nào thay vì các ký tự ngẫu nhiên, mang đến cho bạn các URL có thương hiệu như
yourdomain.com/launch.
Chế độ công khai hoặc riêng tư
Chạy YOURLS như một công cụ riêng tư cho nhóm của bạn hoặc mở công khai — kiểm soát truy cập chỉ là một công tắc cấu hình duy nhất.
Hỗ trợ Bookmarklet
Cài đặt bookmarklet một lần nhấp trên bất kỳ trình duyệt nào để rút ngắn URL của trang hiện tại mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn.
Tại sao lại chạy YOURLS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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