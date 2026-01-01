Triển khai ClassroomIO chỉ với một cú nhấp chuột.
Hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở để tuân thủ, giáo dục khách hàng và các chương trình đào tạo đối tác.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ClassroomIO
ClassroomIO là một hệ thống learning management system mã nguồn mở hoàn toàn được xây dựng cho các công ty cần triển khai compliance training, customer education academies và partner certification programs từ một platform duy nhất. Nó tích hợp không giới hạn khóa học, bài học, bài tập, multi-organization workspaces, branded certificates và một AI course builder giúp bạn soạn thảo outlines và lesson content.
Việc tự hosting ClassroomIO trên VPS của riêng bạn giúp giữ learner records, certificate IDs và training audit data dưới sự kiểm soát của bạn — không có per-seat fees, không có vendor lock-in và không có third party nào giữa tổ chức của bạn và training data của nó. Stack này đi kèm với Postgres, Redis và S3-compatible object storage, vì vậy toàn bộ LMS chạy mà không cần bất kỳ external services nào.
Các tính năng chính của ClassroomIO
Đào tạo tuân thủ
Theo dõi thời hạn, gia hạn, thời gian ân hạn và miễn trừ với chứng chỉ có thương hiệu và ID tùy chỉnh cho các chương trình đào tạo được quy định.
Trình tạo khóa học AI
Tạo đề cương khóa học, nội dung bài học và bài tập bằng Gemini, GPT-4o hoặc Claude — sau đó tinh chỉnh kết quả trong trình chỉnh sửa.
Gia sư bài học AI
Trợ lý AI trong bài học trả lời câu hỏi của người học trên trang, dựa trên tài liệu khóa học xung quanh.
Chương trình và Khóa học
Nhóm các khóa học thành các chương trình với các mục tiêu, lên lịch theo nhóm, quản lý đội ngũ và theo dõi tiến độ chung.
Không gian làm việc đa tổ chức
Vận hành các tổ chức riêng biệt với thương hiệu riêng của họ, tên miền tùy chỉnh và giáo viên từ một phiên bản ClassroomIO duy nhất.
REST API và Webhooks
Đăng ký người dùng, kích hoạt các quy trình tự động và nhận các sự kiện như certificate.issued hoặc enrollment.completed để tích hợp ClassroomIO vào hệ thống của bạn.
Tại sao lại chạy ClassroomIO trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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