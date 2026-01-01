ClassroomIO là một hệ thống learning management system mã nguồn mở hoàn toàn được xây dựng cho các công ty cần triển khai compliance training, customer education academies và partner certification programs từ một platform duy nhất. Nó tích hợp không giới hạn khóa học, bài học, bài tập, multi-organization workspaces, branded certificates và một AI course builder giúp bạn soạn thảo outlines và lesson content.

Việc tự hosting ClassroomIO trên VPS của riêng bạn giúp giữ learner records, certificate IDs và training audit data dưới sự kiểm soát của bạn — không có per-seat fees, không có vendor lock-in và không có third party nào giữa tổ chức của bạn và training data của nó. Stack này đi kèm với Postgres, Redis và S3-compatible object storage, vì vậy toàn bộ LMS chạy mà không cần bất kỳ external services nào.