FileGator là một trình quản lý tệp mã nguồn mở, tự host, cung cấp giao diện web gọn gàng để tải lên, tải xuống, sắp xếp và chia sẻ tệp trên máy chủ của bạn. Được xây dựng trên kiến trúc tệp phẳng không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu, nó hoạt động như một dịch vụ nhẹ duy nhất với tài khoản người dùng và quyền được lưu trữ trong một tệp JSON đơn giản. Quyền truy cập dựa trên vai trò cho phép bạn tạo tài khoản quản trị viên, người dùng và khách — mỗi tài khoản có các quyền có thể cấu hình để đọc, ghi, tải lên, tải xuống, đổi tên, xóa và lưu trữ tệp.

Tự host FileGator trên VPS của bạn giúp giữ tất cả các tệp trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có hạn ngạch lưu trữ, không có phí đăng ký và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào dữ liệu của bạn. Nó chạy trên tài nguyên tối thiểu, giúp việc triển khai dễ dàng cùng với các dịch vụ khác mà không cần dành toàn bộ máy chủ cho việc quản lý tệp.