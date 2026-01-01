Triển khai FileGator với cài đặt một lần nhấp.
Trình quản lý tệp đa người dùng tự lưu trữ với quyền dựa trên vai trò, hỗ trợ lưu trữ và xem trước phương tiện — không yêu cầu cơ sở dữ liệu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FileGator
FileGator là một trình quản lý tệp mã nguồn mở, tự host, cung cấp giao diện web gọn gàng để tải lên, tải xuống, sắp xếp và chia sẻ tệp trên máy chủ của bạn. Được xây dựng trên kiến trúc tệp phẳng không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu, nó hoạt động như một dịch vụ nhẹ duy nhất với tài khoản người dùng và quyền được lưu trữ trong một tệp JSON đơn giản. Quyền truy cập dựa trên vai trò cho phép bạn tạo tài khoản quản trị viên, người dùng và khách — mỗi tài khoản có các quyền có thể cấu hình để đọc, ghi, tải lên, tải xuống, đổi tên, xóa và lưu trữ tệp.
Tự host FileGator trên VPS của bạn giúp giữ tất cả các tệp trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có hạn ngạch lưu trữ, không có phí đăng ký và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào dữ liệu của bạn. Nó chạy trên tài nguyên tối thiểu, giúp việc triển khai dễ dàng cùng với các dịch vụ khác mà không cần dành toàn bộ máy chủ cho việc quản lý tệp.
Các tính năng chính của FileGator
Quyền đa người dùng
Tạo tài khoản quản trị viên, người dùng và khách với các quyền độc lập cho từng thao tác — kiểm soát riêng biệt ai có thể đọc, tải lên, tải xuống, đổi tên, xóa và lưu trữ tệp.
Không cần cơ sở dữ liệu
Tất cả tài khoản người dùng và cấu hình được lưu trữ trong các tệp JSON phẳng, loại bỏ yêu cầu về cơ sở dữ liệu và giữ cho việc triển khai đơn giản và di động.
Quản lý lưu trữ
Tạo và giải nén các tệp lưu trữ ZIP thông qua trình duyệt mà không cần SSH hoặc các công cụ dòng lệnh, giúp việc truyền tệp hàng loạt và sao lưu trở nên đơn giản.
Liên kết chia sẻ công khai
Tạo liên kết tải xuống công khai cho các tệp hoặc thư mục để người nhận bên ngoài có thể truy cập nội dung cụ thể mà không cần tài khoản trên máy chủ.
Xem trước truyền thông
Xem trước hình ảnh, video, âm thanh và tệp văn bản trực tiếp trong trình duyệt — không yêu cầu tải xuống để xác nhận đúng tệp trước khi chia sẻ.
Tại sao lại chạy FileGator trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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