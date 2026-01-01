Triển khai Milvus chỉ với một cú nhấp chuột.
Cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở được xây dựng cho các ứng dụng AI, tìm kiếm hàng tỷ embedding với độ trễ dưới mili giây.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Milvus
Milvus là cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được xây dựng chuyên biệt để lưu trữ và tìm kiếm các nhúng đa chiều được tạo ra bởi các mô hình học máy. Nó hỗ trợ các chỉ mục HNSW, IVF và DiskANN, tìm kiếm vector dày đặc và thưa thớt lai, đồng thời xử lý hàng tỷ vector trong khi vẫn duy trì độ trễ truy vấn dưới mili giây. Mẫu này triển khai toàn bộ ngăn xếp Milvus với etcd cho siêu dữ liệu, MinIO cho lưu trữ đối tượng và giao diện web Attu để quản lý trực quan.
Việc lưu trữ Milvus trên VPS của riêng bạn giúp giữ các nhúng độc quyền và dữ liệu người dùng nhạy cảm trong cơ sở hạ tầng của bạn, cung cấp bộ nhớ và CPU chuyên dụng cho các khối lượng công việc AI nặng về chỉ mục, đồng thời loại bỏ chi phí cho mỗi truy vấn của các dịch vụ cơ sở dữ liệu vector được quản lý.
Các tính năng chính của Milvus
Tìm kiếm quy mô hàng tỷ
Lập chỉ mục và truy vấn hàng tỷ vector với độ trễ dưới mili giây bằng cách sử dụng các chỉ mục HNSW, IVF hoặc DiskANN.
Tìm kiếm lai
Kết hợp các vector dày đặc, vector thưa thớt và bộ lọc siêu dữ liệu trong một truy vấn duy nhất để truy xuất AI chính xác hơn.
Cơ sở hạ tầng RAG sẵn sàng
Lưu trữ nhúng tài liệu và truy xuất ngữ cảnh liên quan cho các LLM, hỗ trợ các chatbot và hệ thống hỏi đáp chính xác.
Attu Web UI
Quản lý các bộ sưu tập, chạy truy vấn và giám sát tình trạng cụm thông qua bảng điều khiển quản lý tích hợp sẵn trên trình duyệt.
SDK đa ngôn ngữ
Các client chính thức cho Python, Java, Go và Node.js cùng với các API REST và gRPC tích hợp với bất kỳ AI stack nào.
Tại sao lại chạy Milvus trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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