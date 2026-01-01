Milvus là cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được xây dựng chuyên biệt để lưu trữ và tìm kiếm các nhúng đa chiều được tạo ra bởi các mô hình học máy. Nó hỗ trợ các chỉ mục HNSW, IVF và DiskANN, tìm kiếm vector dày đặc và thưa thớt lai, đồng thời xử lý hàng tỷ vector trong khi vẫn duy trì độ trễ truy vấn dưới mili giây. Mẫu này triển khai toàn bộ ngăn xếp Milvus với etcd cho siêu dữ liệu, MinIO cho lưu trữ đối tượng và giao diện web Attu để quản lý trực quan.

Việc lưu trữ Milvus trên VPS của riêng bạn giúp giữ các nhúng độc quyền và dữ liệu người dùng nhạy cảm trong cơ sở hạ tầng của bạn, cung cấp bộ nhớ và CPU chuyên dụng cho các khối lượng công việc AI nặng về chỉ mục, đồng thời loại bỏ chi phí cho mỗi truy vấn của các dịch vụ cơ sở dữ liệu vector được quản lý.