Triển khai Gogs với cài đặt một nhấp.
Dịch vụ Git tự lưu trữ dễ dàng được viết bằng Go — nhẹ, nhanh và dễ dàng chạy trên bất kỳ máy chủ nào.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Gogs
Gogs (Go Git Service) là một dịch vụ Git tự lưu trữ được xây dựng để đơn giản và sử dụng tài nguyên tối thiểu. Được viết bằng Go, nó cung cấp quản lý kho lưu trữ, theo dõi vấn đề, hỗ trợ wiki và tổ chức nhóm thông qua một giao diện web gọn gàng, và chạy hiệu quả ngay cả trên các phiên bản VPS nhỏ.
Tự lưu trữ Gogs giúp giữ mã nguồn của bạn trên cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của bạn, không có phí cho mỗi người dùng và không phụ thuộc vào các nền tảng hosting bên ngoài. Bản triển khai này kết hợp Gogs với PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và bao gồm chuyển tiếp cổng SSH cho các quy trình Git push và pull tiêu chuẩn.
Các tính năng chính của Gogs
Hosting kho lưu trữ Git
Quản lý kho lưu trữ đầy đủ với tính năng duyệt nhánh, lịch sử commit và quy trình làm việc yêu cầu hợp nhất trong một giao diện web đơn giản.
Theo dõi vấn đề
Trình theo dõi vấn đề tích hợp với nhãn, mốc thời gian và phân công giúp tổ chức công việc dự án cùng với mã nguồn.
Truy cập Git qua SSH và HTTPS
Các nhà phát triển đẩy và kéo qua SSH hoặc HTTPS sử dụng các client Git tiêu chuẩn mà không cần thay đổi quy trình làm việc nào.
Tối giản sử dụng tài nguyên
Gogs chạy trên phần cứng cấu hình thấp, biến nó thành một lựa chọn Git hosting thiết thực cho các máy chủ nhỏ và phòng thí nghiệm tại nhà.
Tích hợp Webhook
Hỗ trợ Webhook kích hoạt các hệ thống CI/CD và các dịch vụ bên ngoài khi có sự kiện đẩy cho các quy trình xây dựng và triển khai tự động.
Tại sao lại chạy Gogs trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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